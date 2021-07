Perly týdne: Důsledky čínských kryptorestrikcí, učebnicové chování akcií a prvenství Toyoty

Americké akcie se zatím chovají učebnicově, v průměru přitom v následujících měsících přichází stagnace či pokles. Klesá zájem o bitcoinové fondy a zároveň mírně roste u fondů zaměřených na zlato. Akcie těžící z otevírání ekonomiky si vybírají přestávku. Čínské kryptorestrikce přináší jeden ojedinělý jev. A ještě více v nových perlách týdne.



Trh se zatím chová jako podle učebnice: Refinitiv v následujícím grafu popisuje typický vývoj indexu S&P 500 během roku, a to na základě dat z let 1990 – 2019 a i tohoto období, ovšem vyjma let 2007 – 2009. Trh obvykle roste až do července, pak koriguje a nahoru opět obrací v říjnu. Po roce 1990 si pak v průměru celoročně připisuje asi 8 %, pokud vyloučíme roky 2007 – 2009, tak je to asi 10 %. Refinitiv červenou křivkou poukazuje na to, že letošní pohyb akcií docela odpovídá tomuto typizovanému chování trhu:





Zdroj: Twitter



Pokud by se letošní vývoj dál držel průměrného vzorce chování, přicházela by letně podzimní stagnace, či pokles. O vývoji na amerických akciích v druhé polovině roku hovořila na CNBC Stephanie Link ze společnosti Hightower. Podle ní je rozhodující, že na trzích a v ekonomice je stále hodně likvidity a roste inflace. Ta sice může být nakonec přechodná, ale i tak bude podle investorky trvat delší dobu. A to spolu s ekonomickým oživením znamená, že atraktivní by stále měly být cyklické společnosti. V druhé polovině roku také Link čeká růst výnosů vládních obligací.





Vláda likvidity: Mohamed El-Erian, který nyní stojí v čele Gramercy Funds, hovořil na Bloomberg Markets o tom, že se pohybujeme v prostředí rekordně uvolněných finančních podmínek. Likviditu dodávají do systému vlády a centrální banky a „ta musí někam jít“. Investiční otázkou pro následujících šest měsíců je, zda likvidita bude dál dominantním faktorem na trzích. Robert Koenigsberger ze stejné společnosti dodal, že je třeba zvažovat, jaký dopad mohou mít změny v likviditě na trhy, které z ní nejvíce těží. A také popřemýšlet na tím, zda investoři skutečně potřebují aktiva, které lze velmi rychle přeměnit na hotovost – tedy aktiva velmi likvidní.



El-Erian míní, že bankovní systém si vybudoval velkou odolnost, ale to nemusí platit o části finančního systému mimo banky. Je tak dobré uvažovat o celkové struktuře finančního systému, včetně jeho částí, které nejsou tvořeny bankami. Týká se to i regulace, kdy se tenze mohou přesouvat tam, kde regulátoři nejsou tak aktivní (tedy mimo banky).



Ekonom se také věnoval problematice zadlužení. Podle jeho slov je nutno rozlišovat, o jakých dluzích se hovoří. Obavy tak El-Erian například nemá z vládních dluhů v USA, ale opak platí o vládních dluzích v některých rozvíjejících se zemích, či u některých firem s nízkým ratingem. Centrální banky podle ekonoma jen tak nezačnou prodávat dluhopisy, které nakoupily, dlouho bude trvat pouhé ukončení jejich nákupů. Něco jiného je ale celková „tolerance systému“ vůči zadlužení a riziku.





Přestávka u otevíracích akcií: MacroMarketsDaily poukazuje v grafu na vývoj cen akcií v odvětvích, které by měly být citlivé na otevírání americké ekonomiky. Zejména akcie leteckých společností a v sektoru rekreačních služeb se nachází se stále pod úrovněmi z počátku roku 2020. Lepší je z tohoto pohledu situace u hotelů:





Zdroj: Twitter



v čele: CNBC poukazuje na to, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku dokázala nejvíce aut v USA prodat . Z prvního místa tedy sesadila automobilku , k čemuž došlo poprvé od roku 1998. Pro trh v USA je přitom stále charakteristický nízký stav celkových zásob, poptávka je zejména po lehkých nákladních vozech a po SUV.



Američané si oblíbili evropské akcie: Podle se v posledních 20 letech výrazně zvýšil podíl, který mají američtí investoři na vlastnictví evropských akcií. Nyní by měl podle následujícího grafu dosahovat 28 %, subjekty mimo eurozónu by pak měly mít celkový podíl 43 %. Z evropských subjektů jsou pak dominantní nefinanční korporace, za nimi domácnosti a finanční prostředníci.





Zdroj: Twitter



Čínské kryptorestrikce, lehčí těžba: Přibližně každé dva týdny se změní bitcoinový algoritmus, což následně ztíží, či naopak ulehčí těžbu této kryptoměny. Pro Bloomberg Finance to uvedl Nishant Sharma z BlocksBridge Consulting s tím, že v Číně došlo kvůli vládním nařízením k výraznému omezení těžebních kapacit. Běžně dochází k tomu, že s růstem těžebních kapacit roste i složitost těžby, nyní ale právě kvůli vývoji v Číně dojde k opaku. Odborník dodal, že kvůli čínským restrikcím během posledních 40 dnů zmizelo asi 50 % celkových těžebních kapacit. Kapacity, které zůstaly, tak mají nyní na celkové globální těžbě větší podíl, a to jim přinese vyšší zisky.



„Technicky“ se uvedené nijak přímo nepromítá do ceny bitcoinu, nicméně podle odborníka je trh iracionální a uvedený mechanismus by mohl ovlivnit sentiment na trhu a následně se do ceny promítat. Sharma také míní, že čínské restrikce zůstanou, v konečném důsledku by ale mohly být pro bitcoin prospěšné v tom smyslu, že povedou k „větší decentralizaci“. Oficiální digitální měna Číny, tedy digitální renminbi, pak podle něj není konkurentem bitcoinu, protože není založena na blockchainu, nejde s ní obchodovat a celkově nemá rysy kryptoměny.



Financial Times na konci května na základě Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index odhadovaly, že bitcoinová spotřeba energií je již vyšší než roční spotřeba elektrické energie ve Švédsku. A odpovídá asi polovině spotřeby elektřiny ve Velké Británii. A poslední graf těchto Perel ukazuje tok kapitálu do bitcoinových fondů a fondů zaměřujících se na zlato:





Zdroj: Twitter