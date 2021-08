Víkendář: Převrácený daňový systém a pohlcenost trhem

Pavan Sukhdev z WWF International hovořil na Yahoo Finance o investicích spojených s ESG a o hodnotě, kterou má pro firmy ohleduplnost k životnímu prostředí (viz včerejší Víkendář: Životní prostředí a negativní investiční alfa). Podle jeho názoru je tato hodnota tvořena hned v několika oblastech. V první řadě platí, že pokud firma vytváří nějakou negativní externalitu, je pravděpodobné, že proti ní v budoucnu nějak zasáhne vláda. A to s sebou ponese náklady. Snaha o udržitelnost pak podle ekonoma vede i k úspoře nákladů. A v neposlední řadě vede firmy k jinému způsobu přemýšlení, vytváření nových trhů a orientaci na nové technologie.



Sukhdev tedy tvrdí, že snaha o udržitelnost a ochranu životního prostředí může snižovat náklady a rizika a zároveň vést k inovacím a objevování nových trhů. K tomu mění pozitivně i kulturu ve společnostech a zvyšuje loajalitu lidí, kteří v nich pracují. Expert byl následně tázán na uhlíkové emise a kroky, které v této souvislosti navrhuje EU, včetně zdanění produktů ze zemí, které produkují velký objem těchto emisí. Sukhdev odpověděl, že s nimi souvisejí ekonomické náklady, které nemusí být zjevné hned, ale ukážou se až později. Jde o příklad externalit a změny klimatu jsou důsledkem nezvládnutých externalit.







Emisní povolenky či daně jsou nástrojem, jak promítnout znečišťování ovzduší do nákladů firemního sektoru. Odborník k tomu dodal, že on sám by preferoval zdanění a poukázal na to, že daňový systém je vychýlený směrem ke zdaňování toho pozitivního. Tedy například ke zdanění inovativní firmy, která díky svým inovacím dosáhne úspěchu. To samé platí v principu o zdanění mezd jako odměn těch, kteří pracují. A tím jsou motivováni spíše k tomu, aby nepracovali.



Sukhdev tak míní, že zdanění by se mělo pohnout směrem, kdy jsou daně uvaleny na používání zdrojů, včetně znečišťování ovzduší. Tedy tam, kde by byl namístě efekt motivace k menší aktivitě. Jinak řečeno, celý daňový systém by měl podle experta fungovat obráceně a zdaněny by měly být negativní stránky ekonomické aktivity, a ne její pozitivní přínosy. Pozitivně ale expert hodnotí politiku současné americké vlády, která je zaměřena na posun směrem k udržitelnosti a obnovitelným energiím. Jako dobrý krok vidí Sukhdev i to, že někteří aktivističtí investoři začínají ovlivňovat vedení firem jako a tlačí je k tomu, aby učinili kroky směrem k větší udržitelnosti svého podnikání. Takto významné společnosti a sektory totiž podle experta nemohou hledět jen na své akcionáře, ale i na širší společnost.



Sukhdev byl pak tázán na svou kariéru. Odpověděl, že začínal jako fyzik, pak se dal na finance, což „se v té době zdálo jako dobrý nápad“. Zde se pak začal věnovat i negativním externalitám a postupně se dostal až na svou současnou pozici šéfa WWF International. A zabývá se mimo jiné tím, jak obrovskou hodnotu tvoří pro lidi příroda i přesto, že se neodráží v oficiálních číslech o ekonomické aktivitě. Společnost je ale „pohlcena kouzlem trhu“, takže nereflektuje hodnotu, která není nijak obchodována. Tedy například hodnotu, kterou nabízí pohled na les.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube