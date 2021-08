Rozbřesk: Česká inflace začíná nabírat na síle

Podobně jako v dalších evropských zemí i v Česku se začala inflace výrazně zvyšovat. Červencové číslo překvapilo trhy i centrální banku, když meziroční celková inflace vyskočila na 3,4 % a jádrová dokonce na 3,8 %, tedy nejvyšší hodnotu za posledních čtrnáct a půl roku (delší kompaktní časová řada není k dispozici).

Oproti červnu spotřebitelské ceny tentokrát vzrostly o 1 %, a to především kvůli dražším dovoleným, dopravě a opět zrychlujícím cenám bydlení. Zatímco u dovolených lze hovořit o sezónním výkyvu, u cen dalších služeb a vlastně i zboží jde většinou o nárůst trvalejšího charakteru.



Ponecháme-li stranou PHM reagující na vývoj cen ropy a ropných derivátů na zahraničních burzách, nebo alkohol a cigarety, začínají inflaci stále více ovlivňovat rostoucí náklady na bydlení. Už ve své průvodní zprávě statistický úřad uvádí, že zrychluje růst nájemného. A to jak toho tržního (+2,5 %), tak i tzv. imputovaného (na 6 %), za nímž se skrývají zejména ceny nemovitostí i jejich rekonstrukcí. Jde přitom o velmi významnou položku, protože se na spotřebitelském koši podílí více než 10 %, a tak začíná do inflace v důsledku napětí na realitním trhu stále více promlouvat. Když navíc vezmeme v úvahu cenový trend u stavebních materiálů a prací, tak asi nelze očekávat, že by se inflační dopad rostoucích nákladů na bydlení v nejbližší době zmírňoval – spíše naopak.



Nerostou jen náklady na výstavbu či rekonstrukce, ale i na samotnou údržbu bytů. Z podrobných červnových přehledů cen je vidět, jak rychle rostou ceny instalatérských (+7,4 %), topenářských (+6,5 %) nebo malířských prací (+6,3 %). Navíc další výrazný impuls v nákladech na bydlení přijde na podzim, kdy ze statistik vyprchá stávající efekt levnější elektřiny a plynu. Bydlení tak bude brzy ještě ve větší míře „odpovědné“ za inflaci podobně, jako tomu bylo naposledy v roce 2019.



Vzhledem k negativnímu nabídkovému šoku přetrvávajícímu v době oživení světové poptávky je růst cen zboží a služeb jedinou cestou k rovnováze. Když ještě vezmeme v úvahu změny stimulované zeleným úsilím v Německu a vlastně i celé EU, je možné pomalu počítat s určitou inflační přirážkou z titulu vynucovaných strukturálních změn na nabídkové straně ekonomiky, nyní v podobě přicházejících dražších energií. V každém případě poslední inflační čísla dávají ČNB do rukou dostatečný argument ke zvyšování úrokových sazeb i na dalších letošních měnových zasedáních. Nemělo by proto překvapit, že se repo sazba může do konce roku vyšplhat až na 1,50 %. Samozřejmě za předpokladu, že se nezopakuje loňská či letošní vlna lockdownů.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování pohybovala pod hranicí 25,40 EUR/CZK. Vyšší inflační tlaky, které se už materializují v celkové i jádrové inflaci podpoří centrální bankéře v dalším zvyšování úrokových sazeb během podzimu. Scénář, podle kterého by ČNB navýšila repo sazbu na každém dalším letošním zasedání, se tak zdá jako velmi pravděpodobný. Na konci roku by se tak rozpětí mezi sazbami ČNB a ECB mohlo vyšplhat až na 200 základních bodů a nebude to nejspíš ještě konec aktuálního domácího „utahovacího“ cyklu.

Zdá se, že další blízké zpřísňování měnové politiky začal konečně brát v úvahu i delší konec úrokové křivky, který doposud zůstával ve vleku nálad na hlavních trzích zalévaných novou likviditou ze strany velkých centrálních bank. Bondový trh dnes čekají dvě emise dlouhodobých státních dluhopisů se splatností osm až třicet šest let v maximálním objemu 7,5 mld. korun.



Zahraniční forex

Americké úrokové sazby se posunuly opět o trochu výše, což umožnilo eurodolaru, aby sestoupil blíže k hranici 1,17.

V centru pozornosti bude dnes výsledek americké inflace za červenec. Půjde o to, zda jsme v červnu viděli (v meziroční srovnání) vrchol či nikoliv. S ohledem na pokles cen ojetých automobilů, který byl jednou z hlavních proinflačních položek v květnu a červnu, očekáváme spolu s trhem, že by meziměsíční nárůst již neměl být příliš vysoký (0,3-0,4 %), což by mohlo implikovat, že v červnu jsme skutečně viděli vrchol inflace. Nicméně červencová hodnota bude i tak vysoká (nad 5 %), takže tlak na růst amerických výnosů a posilování dolaru může přetrvat.



Ropa a zlato

Včera rostla cena ropy, zvýšila se téměř o 3 % na 68,40 USD za barel.