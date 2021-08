Rozbřesk: Evropa a Asie jedou po jiných covidových kolejích

Akciové trhy dobývají nová maxima, tedy alespoň v USA. Zdá se totiž, jako by za nimi asijské trhy pomalu začaly pokulhávat (S&P 500 +0,30 % versus Hang Seng -0,70 % a KOSPI -1,40 %). A mohou k tomu mít pádný důvod.

Již jsme tento týden psali o tom, že nová delta varianta zdaleka není pro všechny stejným rizikem. S blížícím se podzimem budou trhy logicky vnímat jako nejvíce rizikové ty ekonomiky, kde vidíme kombinaci nízké proočkovanosti a “nulové tolerance” k nárůstu nových případů (tj. v případě další výraznější podzimní vlny hrozí opravdu tvrdé uzávěry ekonomiky). A takových je v Asii na rozdíl od Evropy i USA řada.

Čína, Japonsko, Korea i Austrálie mají dvěma vakcínami naočkováno od 15 do 30 % populace (a to v případě Číny ne vakcínou účinnou vůči delta variantě). Na druhé straně máme EU, kde se zejména jižní křídlo (v čele se Španělskem a Portugalskem) blíží dvou třetinové proočkovanosti. Současně s tím má značná část Asie a Oceánie bezesporu stále daleko větší chuť do nových tvrdých lockdownů - australská vláda zvažuje tvrdé uzávěry v Sydney, zatímco v Číně došlo prakticky k uzavírce třetího největšího přístavu kvůli jednomu nakaženému pracovníkovi.



Kontrast mezi “očkovací” cestou Evropy a Ameriky a “odhodláním” k tvrdým restrikcím v Asii se může ještě více projevit s nástupem chladnějšího počasí na podzim a v zimě. Pokud však Asie pojede po jiné koleji než Amerika a Evropa, může to mít na globální hospodářství hluboké dopady. V takovém případě by například jen těžko rychle odeznívala vysoká výrobní inflace, která je důsledkem rozbitých globálních výrobních řetězců a většina centrálních bankéřů věří, že jde o dočasný fenomén.

Výrobní inflace v eurozóně v červenci vystoupala na historická maxima (8,3 %) a vyššími čísla včera překvapila i v USA (7,8 %). A pokud se budou Čína a její sousedi muset na podzim vypořádat s uzavírkami v továrnách a přístavech, těžko se globální výrobně-dodavatelské řetězce rychle postaví na nohy. Otázkou je, jak s takovým “trvalým” nabídkovým šokem naloží centrální bankéři v ECB a v americkém Fedu...



TRH

CZK a dluhopisy

Česká koruna se bez výraznějších impulsů drží v okolí 25,40 EUR/CZK. Jak jsme psali již v posledních dnech, sázíme střednědobě dál na zisky české měny, ale obáváme se, že v nejbližších seancích koruna těžko dostane silnější impuls k dalšímu postupu vpřed.



Zahraniční forex

Eurodolar pokračoval ve stagnaci nad úrovní 1,17, byť příchozí data nebyla nezajímavá. K nim patřila zejména americká výrobní inflace, která opět překvapila vysokými hodnotami a implikuje, že jádrová inflace (PCE index) zůstane velmi vysoká. Jinak řečeno trh bude mít i nadále tendenci hrát kartu utahování měnové politiky Fedu, což bude dolar udržovat relativně silný. Tato karta se přitom může ještě silněji rozehrát pokud dnes odpoledne detaily z americké spotřebitelské nálady ukážou, že dlouhodobá inflační očekávání lezou nahoru.