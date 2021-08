Norský investiční fond v pololetí vydělal především na akciích energetik a financí

"K výnosu v prvním pololetí nejvíce přispěly akciové investice, a to zejména v sektorech energetiky a financí," uvedl v prohlášení výkonný ředitel Nicolai Tangen. "Návratnost do energetických společností dosáhla 19,5 procenta," rozvedl.Na investičních trzích fond nejvíce investuje do amerického technologického sektoru, první pětku tvoří společnosti , , Alphabet, a . Výnos z amerických akcií se vyšplhal na 17 procent. Celkový výnos z akciových investic činil 13,7 procenta.Fond, jehož plný název zní Statens pensjonsfond Utland, tedy státní penzijní fond s globálním zaměřením, drží podíly v přibližně 9120 firmách po celém světě a vlastní asi 1,4 procenta všech akcií obchodovaných na burzách. Investuje vedle akcií (72,4 procenta aktiv na konci června) také do dluhopisů (25,1 procenta aktiv) či nemovitostí (2,4 procenta aktiv).Cílem fondu je zajistit, aby mělo Norsko dostatek peněz i v době, kdy éra fosilních paliv skončí. Peníze získané prodejem ropy investuje fond výhradně mimo Norsko, aby nepřehříval norskou ekonomiku.