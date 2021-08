Yardeni: Fundament to potáhne ještě výš, Amazon udělal konkurenci dobrou službu

Investiční veterán Ed Yardeni si dává dlouhou pauzu s příspěvky na svůj populární blog, ale nyní poskytl rozhovor pro Yahoo Finance, v němž shrnuje svůj pohled na současné dění na trzích a na možný další vývoj. Co podle něj ukazuje pokles výnosů pod 1,3 % a cen ropy WTI k 60 dolarům?



Yardeni míní, že americká ekonomika se již dostala za bod nejvyššího tempa růstu. To samé platí o ziscích a nedá se přitom čekat, že by přišla monetární či fiskální stimulace v rozsahu, v jakém tomu bylo v minulém roce. Naopak, Fed začíná signalizovat, že se blíží doba, kdy bude snižovat objem nakupovaných aktiv. S ohledem na tuto situaci si akciové trhy vedou dobře, což odráží ale i to, že dobře je na tom také celá ekonomika.



Následující graf ukazuje výsledky průzkumu, který mezi investory provádí BofA. V březnu letošního roku se rekordní podíl tázaných domníval, že zisky obchodovaných firem se globálně budou ještě zlepšovat. Od té doby se ale tento podíl znatelně snížil a nyní se pohybuje kolem 40 %:





Zdroj: Twitter



Investor pokračoval s tím, že snižující se tempo hospodářského růstu v USA znamená stále růst. Akciový trh přitom za poslední více než rok realizoval vysoké zisky, které byly zčásti taženy valuacemi, zčásti zvyšující se ziskovostí obchodovaných firem. Ta by se měla dál lepšit, vyšší valuace jsou ale nepravděpodobné, protože již nyní dosahují mimořádných hodnot. Jak by se ale mohly zlepšovat ziskové marže v prostředí rostoucích nákladových tlaků?



Podle Yardeniho odpověď spočívá v produktivitě. Ta by zároveň měla být tím, co umožní firmám zvyšovat mzdy a zlepšovat pracovní podmínky. Tahounem inovací vedoucích k vyšší produktivitě jsou většinou technologické firmy, ale podle Yardeniho existuje velký tlak na implementaci nových technologií napříč korporátním sektorem.



Firmy, které do této oblasti neinvestují, pak podle Yardeniho mohou zjistit, že již nejsou konkurenceschopné, nejsou schopny se vypořádat s nedostatkem zaměstnanců a podobně. Například udělal podle investora mnoha firmám dobrou službu tím, že je svým konkurenčním tlakem již před pandemií nutil do technologických inovací a investic. Takže je příchod pandemie tolik nezaskočil a ony byly schopny se s ním lépe vyrovnat.



Na závěr rozhovoru byl Yardeni tázán na další vývoj na akciích. Odpověděl, že je býkem již od roku 2009 a doposud se jeho předpovědi shodovaly s tím, jak si trh následně vedl. A nyní se domnívá, že jeho cíl pro index S&P 500 ve výši 5 000 bodů není „nijak ambiciózní“.



Zdroj: Yahoo Finance