Nové hlasy z ECB: Vzestup inflace by mohl být trvalejší

Ekonomika eurozóny roste rychlejším tempem, než se předpokládalo, což Evropská centrální banka (ECB) zohlední ve svých nových prognózách i při rozhodování o své měnové politice. V rozhovoru se španělským listem El Confidencial to řekl viceprezident ECB Luis de Guindos. ECB bude o své měnové politice jednat příští týden ve čtvrtek, kdy zveřejní také aktualizované hospodářské prognózy. Podle nejnovějších slov německého člena Rady guvernérů by ECB neměla přehlíže nebezpečí, že inflace bude zrychlovat více, než nyní předpokládá.



Někteří představitelé ECB vyzvali, aby banka už příští týden rozhodla, že začne omezovat rozsáhlé nákupy dluhopisů, kterými se snaží podporovat hospodářský růst. De Guindos se k načasování začátku omezování nákupů dluhopisů přímo nevyjádřil, upozornil však, že silné hospodářské oživení vytváří prostor pro normalizaci měnové politiky. "Pokud inflace a ekonomika oživuje, pak logicky přichází postupná normalizace měnové i rozpočtové politiky," uvedl bankéř.



Statistický úřad Eurostat ve svém rychlém odhadu uvedl, že inflace v eurozóně se v srpnu vyšplhala na tři procenta, což je nejvyšší úroveň téměř za deset let. Růst cen tak výrazně překračuje dlouhodobý cíl ECB, který je na dvou procentech. V červenci činila inflace v eurozóně 2,2 procenta.



ECB doposud uváděla, že za růstem inflace stojí dočasné faktory. De Guindos nicméně varoval, že vzestup inflace by zčásti mohl získat trvalejší charakter. Podobné obavy dal najevo také šéf německé centrální banky Jens Weidmann, který je členem Rady guvernérů ECB. "Pokud tyto dočasné faktory povedou k vyšším inflačním očekáváním a k rychlejšímu růstu mezd, může to znamenat výrazný nárůst míry inflace v dlouhodobějším horizontu," uvedl.



Šéf řecké centrální banky Jannis Sturnaras, který je také členem Rady guvernérů ECB, nicméně agentuře Bloomberg řekl, že vzestup inflace v eurozóně se stále zdá pouze přechodný. Dodal, že ze srpnového výstupu inflace na tři procenta by se neměly vyvozovat příliš velké závěry.

Guvernér nizozemské centrální banky Klaas Knot už včera avizoval, že prognóza inflace pro eurozónu se zlepšila už dostatečně na to, aby to ospravedlnilo okamžité zpomalení stimulů centrální banky, konec nouzového programu nákupů dluhopisů přiští rok v březnu a poté návrat k předkrizové kázni. "Očekával bych rozhodnutí, které by nemělo být nekompatibilní" s již avizovaným březnovým ukončením programu nákupů dluhopisů, prohlásil Nizozemec v rozhovoru před zasedáním ECB příští týden.

Jeho rakouský kolega Robert Holzmann se pak podle úterních zpráv domnívá, že ECB by na svém nadcházejícím zasedání měla diskutovat o tom, jak bude z nouzových stimulů poskytnutých během koronavirové krize přecházet na monetární podporu, která jí pomůže plnit inflační cíl.

Zdroje: ČTK, Bloomberg