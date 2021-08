Ekonomický dopad mutace delta bude v eurozóně zřejmě omezený, říká hlavní ekonom ECB

Vysoce nakažlivá koronavirová mutace delta bude mít pravděpodobně pouze omezený dopad na ekonomiku eurozóny, která zůstává na cestě k silnému růstu v letošním i příštím roce. Uvedl to dnes podle agentury Reuters hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane. Evropské hospodářství by podle něj mělo těžit mimo jiné z očkování proti covidu-19.



"Skutečnost, že si delta nevyžádala rozsáhlejší opatření a že lokální opatření jsou přiměřeně účinná, naznačuje, že z hlediska celkové ekonomiky je zatím dopad omezený," řekl Lane v rozhovoru s agenturou Reuters. Vyhlídky hospodářského růstu podle něj zůstávají na podobné úrovni jako v červnu, kdy ECB zveřejnila své poslední ekonomické odhady.



"Řekl bych, že v podstatě nejsme příliš daleko od toho, co jsme pro celý rok předpovídali v červnu," uvedl Lane. Podle červnových odhadů ECB by se měl hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny letos zvýšit o 4,6 procenta a napřesrok o 4,7 procenta.



Statistický úřad Eurostat minulý týden potvrdil, že HDP eurozóny se ve druhém čtvrtletí zvýšil o dvě procenta po poklesu 0,3 procenta v prvním kvartálu. Ekonomika eurozóny se tak vymanila z dvojité recese, kterou způsobila pandemie nemoci covid-19. V meziročním srovnání HDP eurozóny ve druhém čtvrtletí stoupl o 13,2 procenta.

Viceprezident ECB Luis de Guindos dnes podle agentury Bloomberg podotkl, že růstové prognózy ECB by se mohly zlepšit. "Všechny přední ukazatele, které pro třetí čtvrtletí máme, jsou pozitivní," uvedl ve španělské Pamploně s tím, že svoje ekonomické prognózy zveřejní ECB znovu v rámci dní.

Zdroje: ČTK, Bloomberg