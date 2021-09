Úspěšná rally na technologiích pokračuje, Alibaba +3,77 %

Středeční obchodní seance byla dnes obohacena o mnohá makro data z americké ekonomiky a taktéž investoři táhli trhy k novým maximům, kde se jako vítěz jevil opět technologický Index Nasdaq Composite.Agentura ADP poskytla poměrně neuspokojivý pohled na tvorbu pracovních míst USA, když trh vytvořil pouze 374 tisíc nových míst, ovšem očekávání byla nastavena na 638 tisíc. Zdá se, že toto může být dobrý signál pro investory a to z toho důvodu, že FED jen tak svoji aktuální politiku nezmění.V 16 hodin našeho času vyšly rovněž čísla z ukazatele aktivity v průmyslu neboli ISM a to konkrétně za předchozí měsíc. ISM za srpen rostl na 59,9 b. z červencových 59,5 b. a překonán byl i odhad, ten byl nastaven na 58,5 b.

Nejméně vydařený obchodní den má za sebou energetický sektor, který odepsal 1,5 % (CVX -1,04 %, XOM -1,38 %). Nejlépe se vedlo Utilitám, kterýžto sektor kupříkladu zastupuje NextEra Energy, která posílila o 1,61 %.

Po delší době se dařilo akciím Zoom Video, které dnes poskočili o 0,47 procenta a to po zprávě, že Cathie Wood koupila téměř 200 tisíc akcií této společnosti. Někdy je až kupodivu, že dobré výsledky i potvrzený výhled pro tento fiskální rok znamenaly velké zklamání a výprodej, avšak zpráva o koupi většího množství akcií majitelkou ARK fondů znamená obrat k lepším zítřkům.Akcie zaznamenali další růstový den a to v návaznosti na vylepšení jejich virtuální peněženky Wallet, do které si budou nově moci jejich uživatelé přidat řidičské a ID průkazy daného státu. Nutno ovšem podotknout, že tato funkce bude prozatím pouze pro státy USA, AAPL +0,45 %.Již třetí den v řadě akcie Alibaby posílili, tentokrát o 4 % a zdá, že si alespoň na chvíli mohou investoři vydechnout, BABA +3,77 %.

Nevydařený týden naopak potvrdila ropa WTI, která se i dnes oslabila, tentokrát o 0,4 % a obchodovala se tedy za 68,25 USD Za barel. Zlato odepsalo 0,1 % na 1812 dolarů za unci.

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,1 % (35.312 b.), S&P 500 posílil o 0,03 % (4.524 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,3 % (15.309 b.).