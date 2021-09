Wall Street je před pátečními daty na maximech, dolaru se tolik nedaří

Oba hlavní americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Composite stouply při otevření na čerstvé historické rekordy, Wall Street ale zisky poté trochu umazala. Americký dolar prohloubil ztrátypo týdenní statice o nových žádostech o podporu. Ty se dostaly na čerstvé pandemické minimum a trh před klíčovými pátečními daty předpokládá, že americká ekonomika vytvořila v srpnu 725.000 pracovních míst.

Další dnešní americké statistiky ukázaly, že růst průmyslových objednávek v červenci zpomalil, i když trhy čekaly ještě horší číslo.

Eurodolar se pohybuje kolem 1,1862 EURUSD s 0,2procentním přírůstkem ve prospěch eura. České koruně se během dne podařilo posílit k euru pod 25,60 za euro, a tedy na nejsilnější úrovně od června, zisky ale neudržela a naposledy k euru oslabuje o zhruba haléř na 25,404 za euro. K dolaru slábne také, i když méně výrazněji na 21,41 za dolar. Významné impulsy z domácího prostředí dnes přitom chyběly, už zítra se ale koruna může těšit na kvartální údaje o tuzemských průměrných mzdách. Pokud by rostly, mohlo by se to koruně líbit.

Evropským akciovým trhům se během dne nepodařilo vzpamatovat se ze skomíravého začátku. Euro Stoxx 50 a FTSE 100 jsou kolem nuly, se kterou odpoledne koketuje i DAX . O něco lépe se daří indexu AEX s přírůstem skoro 0,3 procenta.

Slabší dolar i včerejší prudký pokles amerických zásob pomáhají ropě, která přidává na obou hlavních ukazatelích zhruba půl druhého dolaru na barel. Sčítají se i ztráty po řádění hurikánu Ida, který zasáhl zhruba 80 procent produkce ropy a plynu v Mexickém zálivu. Zlato se před pátečními daty konsoliduje mírně níže u 1808,6 dolaru za unci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4097 0.1816 25.4141 25.3150 CZK/USD 21.4130 -0.0210 21.4410 21.3710 HUF/EUR 348.1869 0.0390 348.5171 347.0376 PLN/EUR 4.5118 0.1263 4.5151 4.5044

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6611 0.1422 7.6614 7.6450 JPY/EUR 130.5570 0.1908 130.5858 130.1770 JPY/USD 110.0260 -0.0077 110.0910 109.9300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8581 -0.2151 0.8602 0.8578 CHF/EUR 1.0858 0.1554 1.0866 1.0832 NOK/EUR 10.2539 -0.4602 10.3112 10.2533 SEK/EUR 10.1829 -0.1693 10.2114 10.1740 USD/EUR 1.1866 0.2243 1.1866 1.1837

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3501 -0.4995 1.3596 1.3497 CAD/USD 1.2578 -0.3273 1.2622 1.2577