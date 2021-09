Rozbřesk: Německé bundy slábnou kvůli volbám i ECB, ta může omezit pandemický program

Německé vládní dluhopisy se v posledních dvou týdnech dostávají pod překvapivý tlak - desetiletý německý výnos vzrostl z -0,50 % na -0,39 % a třicetiletý výnos se vrací po srpnovém výletě zpátky do kladných vod. Ve hře jsou podle nás dva hlavní faktory, které mohou v nejbližších týdnech nadále hrát proti německým bundům (a jejich výnosy pak mohou dále růst). Na prvním místě je to lehká změna v politice ECB a na druhém německé volby.



ECB bude mít na zasedání v tomto týdnu k dispozici novou inflační prognózu i zprávu o finančních podmínkách a očekává se, že na základě těchto informací přehodnotí parametry pandemického programu PEPP. Na rozdíl od Fedu nebude rozhodně mluvit o trvalém útlumu programu (taperingu), ale spíše o flexibilní rekalibraci (když se podmínky zhorší, může nákupy dluhopisů jednoduše opět urychlit). Na základě posledních výroků z ECB odhadujeme, že centrální bankéři mohou zmírnit tempo nákupů již na zářijovém zasedání (s platností od Q4). A to není pro bundy nijak povzbudivá zpráva.



Vedle toho mají nejen německé trhy zamotanou hlavu z detektivky jménem “německé volby”. Ztráty vládnoucí CDU v posledních týdnech zamotaly situaci takovým způsobem, že výsledek je extrémně nejistý. Nová situace z pohledu trhů zvyšuje pravděpodobnost dlouhého povolebního vyjednávání a současně ztráty CDU mohou znamenat menší tlak jakékoliv nové německé vlády na fiskální konzervatismus a naopak větší toleranci k mezi-evropským fiskálním transferům. To z pohledu německých bundů také není nic povzbudivého.





Na druhou stranu vysoká povolební nejistota může bundům částečně hrát do karet, zvlášť pokud bude během podzimu intenzivněji komplikovat oživení v celé eurozóně nová vlna COVID delta +.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v pátek udržela pod 25,40 EUR/CZK, a to nehledě na opticky horší výsledek amerických payrolls - ty totiž ve finála udržely riziková aktiva v plusu a pod tlak se dostal americký dolar, a to je kombinace, která se koruně líbí. V tomto týdnu bude i pro korunu klíčové sledovat zasedání ECB a současně sérii domácích čísel - dnes průmysl a nezaměstnanost a v dalším průběhu týdne maloobchod a inflaci.



Zahraniční forex

Zveřejněné výsledky z amerického trhu práce za měsíc srpen jsou hodně rozporuplné, což přineslo i netriviální reakci na finančních trzích. Americké úrokové sazby nejprve v reakci na překvapivě malý nárůst nových pracovních míst (jen 235 tisíc - trh práce je zjevně pod vlivem koronavirové delta varianty) poklesly, aby následně skončily seanci výše. Eurodolar se nicméně příliš nenechal zmást a nepřestával se tlačit vzhůru. Euru přitom aktuálně může pomáhat i růst německých/eurových úrokových sazeb, které mohou povzbuzovat dva býčí faktory: na prvním místě je to lehká změna v politice ECB, která se očekává tento čtvrtek (snížení objemů nakupovaných dluhopisů), a na druhém německé volby.



Akcie

Po pátečním obchodování bez jasného směru si americké akciové trhy nadále drží své letošní zisky, když ani výrazné zklamání z trhu práce nedokázalo narušit důvěru investorů. Index S&P 500 si od začátku roku připsal již 20 %. Technologiemi zatížený index Nasdaq se po celý pátek držel v zelených číslech a nakonec počtvrté v minulém týdnu zavřel na novém maximu. Technologické akcie jsou obzvláště citlivé na případné zvyšování sazeb, které se po horších datech z ekonomiky zdá být vzdálenější.