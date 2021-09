Rozbřesk: Průmyslu přibývají zakázky, avšak nadále chybí komponenty. Koruna dál pod úrovní 25,40 EUR/CZK

Nová sada dat z české ekonomiky vyznívá zatím poměrně smíšeně. V pondělí zveřejněné statistiky z průmyslu překvapily dalším růstem výroby tohoto odvětví i vysokým objemem zakázek. Srpnové statistiky z trhu práce zase odkryly opětovný pokles nezaměstnanosti a vedle toho další zvýšení počtu volných pracovních míst. Naproti tomu ve stavebnictví se situace k lepšímu zatím příliš neobrací. Ale popořadě.



Červencové statistiky průmyslu (všímejme si pouze těch očištěných) dopadly až nad očekávání dobře. A to platí i pro automobilový průmysl, kde už od dubna sice dochází k poklesu počtu vyrobených aut, nicméně objem produkce se stále drží díky nárůstu nedokončené výroby. Celkově si průmysl v červenci připsal ve srovnání s předchozím měsícem 2,1 %, a to díky v podstatě všem silným oborům včetně zmíněné výroby automobilů. Velmi slibně i tentokrát dopadly nové zakázky (meziměsíčně +3,1 %), avšak při jejich hodnocení je třeba brát v úvahu, že na rozdíl od výroby vycházejí ze současných (běžných) cen. Aktuální nárůst objednávek o téměř pětinu však vliv výrobní inflace hladce pokrývá, takže rozhodně průmysl netrpí nedostatečnou poptávkou. Problémem zůstávají spíš komponenty, drahé suroviny a chybějící pracovníci. Jsou to tři hlavní limity, které průmyslu letos stále více brání v expanzi. Ostatně ani nejnovější čísla z trhu práce firmám naději v posledním případě nepřinášejí. Pokles nezaměstnanosti spolu s rostoucí nabídkou volných míst je jen známkou dalšího vyostření situace na trhu.



Méně povzbudivá byla i tentokrát čísla ze stavebnictví. Za nižší reálnou výstavbou (meziměsíčně o 2,6 %) lze hledat jak výsledky inženýrského, tak zejména pozemního stavitelství. Stavebnictví kromě nedostatku kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků nyní stále více tíží rychle rostoucí ceny stavebních materiálů, které ohrožují rentabilitu některých zakázek. Jak závažný je to problém, ukážou až další výsledky, protože zatím není jasné, nakolik se podaří renegociovat stávající kontrakty.



V každém případě jsou aktuální čísla z ekonomiky slibná, byť je stále méně zřejmé, jak dlouho jsou ještě udržitelná. Problém nedostatku komponent se v průběhu času stále více vyhrocuje a firmy v automobilovém průmyslu dál omezují výrobu. Nezbývá než spoléhat na služby, jejichž první výsledky naznačí třeba už dnes maloobchod.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se už od začátku září drží pod hranicí 25,40 EUR/CZK podporovaná pozitivní náladou na mezinárodních trzích i výhledem na další rozšiřování úrokového diferenciálu. Nová sada dat přicházející z české ekonomiky zatím dává centrální bance další argumenty k pokračování normalizace úrokových sazeb a už tento pátek, kdy bude zveřejněna česká srpnová inflace, se jí dostane hned další. Výsledné číslo inflace bude nejspíše výrazně nad prognózou ČNB, a přitom stále ještě nedosáhne pravděpodobného letošního maxima.



Zahraniční forex

Eurodolar vstoupil do tohoto týdne velmi poklidně a soustředí se na čtvrteční zasedání ECB. Mezitím dnes dopoledne bude trh monitorovat méně důležitý index německé podnikatelské nálady Zew.



Výprodej polského zlotého včera přivodil guvernér polské centrální banky Glapinsky. Šéf NBP jen tři dny před zasedáním centrální banky (tedy v situaci, kdy už bývá tradiční black-out period) poskytl agentuře obsáhlý rozhovor, kde trhu vysvětlil, že inflace (5,4 %) je v Polsku (dočasně) tažena nabídkovými faktory, a tudíž s ultra-holubičí politikou netřeba nic dělat. Glapinsky označil (v situaci pandemické nejistoty) zvyšování úrokových sazeb za velmi rizikové. Dodejme, že NBP má ve středu odpoledne měnově-politické zasedání a následně ve čtvrtek odpoledne tiskovou konferenci, kde se můžeme dozvědět oficiální postoj za celou NBP. Pokud se Glapinského holubičí názor (opět) přetaví v oficiální názor celé centrální banky, tak zlotý nebude mít na růžích ustláno.