Amerika navazuje na pokles. Dvě rizikové události přímo před námi

Americké akcie se po začátku obchodování nacházejí v záporu a navazují tak na pokles evropských trhů. Ten se sice odpoledne nejprve zmírnil, ale nyní naopak nabírá na intenzitě. Index S&P 500 je 0,4 pct v červeném, Nasdaq klesá o 0,9 pct, DAX je dole o 1,5 procenta, CAC 40 ztrácí procento.

Celkově vzato tu nemáme nové impulsy k pohybu a investoři dál zvažují současné úrovně cen a valuací v kontextu rizik, která jsou na obzoru. Klasickou krátkodobou korekci pak mohly podnítit i negativně laděné reporty některých velkých bank.

Předpokládané zpomalování ekonomik nebo očekávaná měnová politika jsou samozřejmě zásadní faktory, které se sentimentem na trzích budou dál hýbat. Z našeho pohledu jsou přitom nejbližšími rizikovými událostmi zasedání ECB a americké PPI.

Evropská centrální banka sice asi trochu omezí nákupy v rámci programu PEPP, ale větší hrozbou by bylo trvání na vypnutí programu v březnu příštího roku. To by ovšem byl na ECB velmi příkrý krok. Jestliže dojde k drobnému utlumení PEPP, banka si podle nás ohlídá, aby nevysílala další signál, který by mohl být vykládán jako jestřábí. Proto bude spíše zdůrazňovat, že program jako takový může být natažen i za březen v souladu s aktuálními podmínkami a tak, aby tak nedošlo ke skokovému omezení. Taková komunikace by mohla být ve finále pro trhy spíše uklidňující.

Americké výrobní ceny hrozí vrátit na scénu obavy z rychlejšího taperingu v zámoří. PPI má meziročně růst o více než 8 procent, což je samo o sobě dost. Přestože čísla budou táhnout nahoru energie, i bez nich jsou vysoká a jakékoli překvapení směrem nahoru by nebylo dobré. Sledovanější index spotřebitelských cen bude zveřejněn příští úterý a po vysokém PPI by investoři zřejmě posouvali svá očekávání nahoru. Poměr sil v měnovém výboru Fedu by znovu byl tématem a trh by pak mohl zůstat nervózní až do doby, než ho uklidní další komentář předsedy Powella.

Dluhopisové výnosy v USA se drží na mírně nižších úrovních, přičemž 10Y splatnost je o 2 bazické body pod včerejší hodnotou. V Evropě je změna na výnosech nevýrazná. Dolar ovšem nasbíral nové zisky a k euru už se obchoduje pod 1,1810. Drahé kovy se po dopolední konsolidaci znovu dostávají pod tlak a zlato padá o půl procenta. Ropa dnes naopak obrací nahoru. Pro korunu byl dnešek nezajímavý a skoro bez pohybu. Její kurz k euru se nachází těsně pod 25,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3965 -0.0175 25.4118 25.3582 CZK/USD 21.4960 0.2448 21.5215 21.4140 HUF/EUR 349.9691 0.3856 350.7192 348.1300 PLN/EUR 4.5123 0.0258 4.5236 4.5038

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6350 -0.3265 7.6626 7.6263 JPY/EUR 130.3410 -0.2243 130.7190 130.1820 JPY/USD 110.3290 1.5287 110.4490 110.1440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8598 0.0698 0.8604 0.8579 CHF/EUR 1.0892 -0.6296 1.0902 1.0862 NOK/EUR 10.3035 0.1425 10.3225 10.2609 SEK/EUR 10.1923 0.2329 10.2000 10.1651 USD/EUR 1.1814 -0.2651 1.1851 1.1803

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3583 0.3532 1.3617 1.3504 CAD/USD 1.2724 0.6093 1.2764 1.2626