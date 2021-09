Evropské akcie před ECB dál klesají. Jak odvážná bude banka s utahováním?

Začátek čtvrtečního obchodování je pro akcie na hlavních evropských trzích negativní. Ztráty hlavních indexů činí 0,3 pct v případě DAXu, 0,4 pct u CAC 40 a půl procenta u nizozemského AEX. FTSE 100 ale padá o více než procento. Hlavní událostí v dnešním kalendáři je ECB, ale nejde pouze o ni.

Evropská centrální banka bude rozhodovat, jestli a jak moc upravit měsíční nákupy dluhopisů. V rámci PEPP by mohlo dojít k poklesu na 70 z 80 mld. EUR, což není úplně zásadní změna a banka by ji mohla bez problémů komunikovat jako úpravu z vysokých hodnot v rámci flexibility programu (tedy nikoli jako tapering). Co se týče zásadnější otázky konce celého programu, měla by být ECB v komunikaci velmi opatrná. Program má podle předešlých prohlášení trvat aspoň do března, přičemž banka je připravena ho podle situace navýšit. Domníváme se, že dnes bude na konferenci zdůrazňována hlavně ta druhá část, včetně závazku dostatečné podpory ze strany měnové politiky. Možná bude zmíněna možnost značnou část nákupů přehodit do programu APP, o čemž se už spekuluje. Navíc je tu tradiční výhled nízkých sazeb po dlouhou dobu. Tím by se měl efekt zmírnění měsíčních nákupů rétoricky kompenzovat a celé jednání by tak nemělo být pro trhy negativní.

Euru či dluhopisům by takový výsledek asi pomohl, ale velkou otázkou je, jestli bude stačit akciím. Negativní vývoj, který na trzích sledujeme v posledních dnech, je spojen s kombinací faktorů a v podstatě jde o přehodnocování, zda současné úrovně cen a valuací odpovídají rizikům, před kterými stojíme. Pokud by ECB potvrdila svůj celkově holubičí postoj, určitě by to bylo fajn. Obavy z inflace tlačící do akce Fed nebo ze zpomalující ekonomiky by to však příliš neovlivnilo.

Eurodolar momentálně vyčkává u 1,1830. Výnosy dluhopisů mají tendenci klesat v souvislosti s poptávkou po menším riziku, přičemž o americké je větší zájem než o evropské. 10Y výnos v USA je dole o další 2 bazické body. Drahé kovy se lehce zvedají. Koruna pokračuje v mírných pohybech a dění ve světě ji zatím nijak nerozházelo. Proti euru se obchoduje na 25,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3945 -0.0695 25.4417 25.3866 CZK/USD 21.4580 -0.2046 21.5325 21.4535 HUF/EUR 351.1800 -1.9278 351.3721 349.5100 PLN/EUR 4.5306 0.3596 4.5377 4.5115

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6405 0.0479 7.6432 7.6314 JPY/EUR 130.0520 -0.2095 130.2140 129.9440 JPY/USD 109.9020 -0.3220 110.1440 109.8750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8573 -0.0857 0.8591 0.8568 CHF/EUR 1.0874 -0.2010 1.0902 1.0869 NOK/EUR 10.2942 -0.0731 10.3138 10.2879 SEK/EUR 10.2021 0.0526 10.2141 10.1945 USD/EUR 1.1833 0.1312 1.1836 1.1810

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3552 -0.1897 1.3613 1.3543 CAD/USD 1.2702 0.0843 1.2729 1.2689