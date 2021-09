Rozbřesk: Německé volby hrají euru lehce do karet, hlavním tématem ale Fed a americká inflace

Po zasedání ECB se pozornost trhů bude v druhé polovině září stáčet ke dvěma stěžejním událostem - zasedání amerického Fedu a v Evropě pak zejména na německé volby.



V německých volbách se hraje o dvě zásadní věci. Za prvé, která z dvou velkých stran (pravicová CDU/CSU nebo levicová SPD) bude s koncem Angely Merkelové sestavovat novou vládu (obsadí křeslo kancléře). Éra Angely Merkelové trvala dlouhých šestnáct let a stále rekordně populární kancléřka během ní zažila čtyři americké a francouzské prezidenty a osm italských premiérů (některé z nich včetně Silvia Berlusconiho hned dvakrát). Ztráty CDU/CSU na sociální demokracii však začínají být podle posledních průzkumů narůstat a v tuto chvíli vypadá jako pravděpodobnější nástupce Merkelové sociální demokrat Olaf Scholz. I on však svým vystupováním a názory symbolizuje spíše kontinuitu s érou Angely Merkelové - působí jako vicekancléř a ministr financí ve vládě Angely Merkelové a je hlasitým zastáncem některých konceptů společné vlády včetně fiskálního konzervatismu (dluhové brzdy).



Možná důležitější než osoba nového kancléře nakonec budou výsledky dalších menších stran, bez jejichž podpory se velcí neobejdou. A příkopy mezi pravicovou FDP a progresivně-levicovou stranou Zelených jsou daleko hlubší. Zelení jsou pro měkči rozpočtová pravidla, výraznější veřejné investice, rychlejší boj proti klimatu a výraznější přerozdělování napříč Evropou (transformace nové generace evropských fondů do trvalého mechanismu). Pravicová FDP má ve všech bodech prakticky opačný názor. I proto bude jakákoliv koalice (ať pod taktovkou SPD nebo CDU/CSU) mít velký problém tyto názorové rozpory překlenout.



Výraznější hlas zelených (než FDP) v nové koalici by znamenal expanzivnější rozpočtovou politiku a více regulace, což by pravděpodobně vedle k růstu výnosů dnes stále extrémě nízko úročených německých bundů. S vyššími výnosy a vidinou (krátkodobě rychlejšího) Německa by se asi o něco lépe dařilo na trzích euru.



Pro eurodolar však nakonec tak jako tak asi bude klíčovější sledovat, jak moc se rozhodne v září americký Fed komunikovat obrat v měnové politice. Pokud se tento týden potvrdí, že v USA jsou inflační tlaky (i po srpnových číslech) viditelně vyšší než v eurozóně, bude to mít euro zatím na frontě s dolarem jednoduše těžké...





*** TRHY ***



Koruna

Vysoká inflační čísla dohromady se skutečností, že za rychlejší dynamikou cen stojí zejména jádrová inflace, hrály koruně do karet. Navíc je jasné, že do vyšší inflace zatím prakticky vůbec nepromluvila zdražující elektřina. I proto ke konci roku může inflace ještě stoupnout (klidně do blízkosti 5 %). Navíc centrální banka jasně komunikovala, že vyšší inflace je pro-inflačním faktorem. Tím de facto říká, že v září opět bude ve hře i zvýšení sazeb o 50 bps.

V tomto týdnu mohou koruně ještě lehce pomoci vyšší čísla za výrobní inflaci, naopak globální podmínky na trzích jdou trochu proti české měně.



Zahraniční forex

Zasedání ECB minulý čtvrtek eurodolaru nijak nepomohlo a tak měnový pár sestoupil níže k hranici 1,18 a vyčkává na zítřejší údaje o americké inflaci za srpen. Ačkoliv některé položky, které v minulých měsících začaly klesat (ceny ojetin), tak vinou jiných zůstane inflace velmi vysoko. V meziročním srovnání by to mohlo být na úrovni červencového čísla (5,3 %). Dolar by v takovém případě mohl zůstat silný, neboť příští zasedání Fedu je za rohem.



Akcie

Akcie v zámoří při páteční obchodní seanci klesaly díky smíšeným ekonomickým údajům a nejasnostem ohledně časového plánu Federálního rezervního systému na stažení jeho mimořádných stimulačních opatření. Zajímavé rozuzlení přinesl verdikt amerického soudu, který nařídil Applu, aby umožnil koncovému uživateli zaplatit za staženou aplikaci v App Store externě. Apple se zřejmě odvolá. Akcie během obchodování klesaly o více jak tři procenta. Wall Street páteční závěr: Dow Jones -0,8 %; S&P -0,8 % Nasdaq -0,9 %.