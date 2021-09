Čína plánuje rozdělit platební aplikaci Alipay

Peking chce rozdělit populární platební aplikaci Alipay, kterou vlastní společnost Ant Group čínského podnikatele Jacka Ma. Rozdělením má vzniknout samostatná aplikace zaměřená na vysoce ziskové úvěry. S odvoláním na informované zdroje to v neděli napsal server britského ekonomického listu Financial Times (FT).



Plán rovněž počítá s tím, že Ant předá údaje o uživatelích, na jejichž základě rozhoduje o poskytnutí úvěru, novému společnému podniku pro hodnocení žadatelů o úvěr. Ten bude částečně vlastněný státem. Ant podle zdrojů ale nebude jediným čínským internetovým poskytovatelem půjček, kterého se nová pravidla dotknou.



V dubnu čínští regulátoři požádali firmu Ant, aby provedla rozsáhlou reorganizaci svého podnikání. Včetně toho, aby se přeměnila ve finanční holding a začlenila dvě své lukrativní společnosti poskytující mikroúvěry Jiebei a Huabei do nové firmy zaměřené na spotřebitelské financování.



Rozhodnutí regulátorů může zpomalit úvěrovou divizi Ant. Divize CreditTech, která zahrnuje společnosti Jeibei a Huabei, loni v prvním pololetí poprvé překonala hlavní divizi zpracování transakcí a na celkových tržbách skupiny se podílí 39 procenty.



Společnost Ant přijde podle nového plánu o možnost nezávisle hodnotit důvěryhodnost věřitele. V budoucnosti tak uživatelé Alipay, pokud budou chtít úvěr, budou muset požádat nový společný podnik o zhodnocení toho, zda mohou úvěr dostat. V současnosti je celý proces integrovaný v rámci Alipay a firmy Ant, rozhodnutí o poskytnutí úvěru tak trvá několik vteřin.



Ant Group nebude jediným internetovým poskytovatelem úvěrů, kterého nová pravidla ovlivní. Letos v létě centrální banka uvedla, že rozhodnutí o poskytnutí úvěru musí vycházet z údajů schválených firmou zaměřenou na hodnocení žadatelů o úvěr, a ne z vlastních údajů.