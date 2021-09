Perly týdne: Elektromobily Ferrari, pokrizových 12,5 % ročně a nejpopulárnější sázky na finančních trzích

Americký akciový trh je na horní hranici pokrizového koridoru, míří na něj další americká elektromobilka. Jiná má být elektrickou obdobou Ferrari. Proč odmítá jít cestou solárních a větrných elektráren? A jaká jsou nyní nejpopulárnější sázky na finančních trzích?



Ropné společnosti a posun k obnovitelnosti: Generální ředitel Chevronu Mike Wirth hovořil na CNBC o strategii své společnosti v době, kdy sílí snahy o odklon od fosilních paliv a posun směrem k obnovitelným energiím. Wirth řekl, že vedení jeho společnosti se rozhodlo, že nepůjde cestou investic do větrných a solárních elektráren. Protože jde již o saturované odvětví, ve kterém se pohybuje hodně kapitálu a jeho návratnost klesá.



Chevron by tak podle svého ředitele nebyl schopen investicemi do větrných a solárních elektráren vytvářet potřebnou hodnotu. Namísto toho vyplácí vysoké dividendy a nechává na akcionářích, zda je využijí například k tomu, aby sázeli stromy, či sami investovali do solárních firem. ale investuje do projektů „zeleného vodíku“. Tedy do výroby vodíku s využitím obnovitelných energií, jeho skladování a následného využití pro výrobu elektrické energie. Na tomto projektu spolupracuje s Mitsubishi a Wirth míní, že zelený vodík bude v budoucnu hrát v energetice významnou roli.



Na horní hranici koridoru: tvrdí, že americké akcie se nyní nachází na horní hranici koridoru, ve kterém se pohybují po finanční krizi roku 2008. Trendový růst přitom dosahuje 12,5 % ročně:





Elektroferrari: John Murphy pokrývá automobilky v a na CNBC hovořil o konkurenceschopnosti společnosti Lucid Motors. Ta se uchází o významné místo na trhu s elektromobily a podle analytika je její síla mimo jiné v tom, kolik mil jsou její vozy schopny ujet na 1 kWh elektrické energie. Ukazuje se totiž, že to je 4,5 – 5 mil na 1 kWh, zatímco u Tesly jsou standardem asi 4 kWh a jiné elektromobily se pohybují blízko 3 mil na 1 kWh.



Lucid má podle analytika technologicky vyspělé vozy, což je mimo jiné odrazem toho, jací lidé pro něj pracují a jaké mají zkušenosti. Tuto společnost charakterizuje jako Ferrari mezi společnostmi vyrábějícími elektromobily, cílovou cenu má nastavenu na 30 dolarů. Murphy také míní, že v tuto chvíli není jasné, kdo bude na tomto trhu technologickým vítězem.



Na závěr byl analytik tázán na to, zda nemůže vyrovnat výhodu v dojezdu popsanou v úvodu. Murphy odpověděl, že velká pozornost je obvykle věnována kapacitě baterií a tomu, jak budou klesat jejich výrobní náklady a kdy se díky tomu stanou elektromobily cenově plně porovnatelné s vozy se spalovacími motory. Významný tématem je ale i to, jak efektivně dovede pohon elektromobilu využít energii skladovanou v bateriích. Právě u Lucidu je tento faktor podle analytika významný a umožňuje mu dosahovat delšího dojezdu s podobnými bateriemi, či stejného dojezdu s bateriemi menšími.



O něco málo méně drahé: v následujícím grafu srovnává vývoj PE na americkém trhu s PE očištěným o amortizaci nehmotných aktiv. Tato aktiva hrají v rozvahách a podnikání firem stále větší roli a zatímco v devadesátých letech se obě PE téměř nelišila, postupně se mezi nimi vytvořila určitá mezera. BofA to komentuje s tím, že podle upraveného PE se akcie nezdají být tak drahé a konkrétní rozdíl představuje asi dva body – neupravené PE nyní dosahuje hodnoty 22,2 a upravené 20,3.





Rivian na trh: Elektromobilitě se věnuje i Yahoo Finance, konkrétně společnosti Rivian, která jako první vyrobila elektrotruck. Měl by mít dojezd 300 mil na jedno nabití baterie. Podle Yahoo Finance Rivian již vyplnil žádost o vstup na akciový trh, takže jeho IPO by mohlo být ohlášeno ještě do konce letošního roku.





Yahoo Finance poukazuje na to, že do Rivianu již investovaly společnosti jako , či a také T.Rowe Price. přitom chce prodávat svůj vlastní elektrický truck a je tudíž otázka, nakolik mu může Rivian brát tržní potenciál.



Nejnatlačenější sázky: Podle posledního průzkumu BofA jsou americké technologie stále nejpopulárnějšími akciovými sázkami. Na druhém místě se v září drží ESG investice, na třetím krátké pozice na čínských akciích, na čtvrtém dlouhé pozice na bitcoinu:





