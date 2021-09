Korekce včerejšího pádu. Nižší výnosy a nouzové řešení pro rozpočet

Po včerejším propadu se akciové trhy slušně zvedají a nahrazují aspoň část ztrát. Indexy DAX , CAC 40 nebo FTSE 100 rostou kolem procenta, zatímco AEX už přidává 1,2. Včerejší výprodej přilákal kupce, nárůst dluhopisových výnosů se přerušil a přehodnocuje se, jak velkou hrozbou jsou aktuální témata.

Na růst výnosů upozorňujeme už od jednání Fedu, ale na akcie začal výrazně doléhat až se zpožděním. Efekt jde hlavně skrze tlak na valuace, což je nejvýraznější u růstových titulů. Proto je dopad hodně vidět na technologiích. Další nebezpečí se skrývá v tom, že dluhopisoví hráči věstí zmenšující se prostor pro měnovou podporu, což by následně zhoršovalo finanční podmínky a omezovalo poptávku po finančních aktivech. Ačkoli inflační očekávání na trhu za poslední dny o něco stoupla, stále zůstávají na podobné hladině jako v předchozích měsících. Pokud by se nyní měla začít více zvedat, byl by to pro trhy problém. Důležitou roli v tomto ohledu hrají ceny energií, jejichž růst neustává. Také to vypadá, že část trhu až nyní začala věřit, že Fed a spol. začnou s ústupem z QE, přestože o svých záměrech centrální banky už nějaký čas informují.

Růst výnosů prozatím ustal a dnes sledujeme jejich pokles. Zejména se to týká USA, kde 10Y splatnost míří dolů o 3 bazické body. Tím momentálně klesá i tlak na akcie. Také téma amerického dluhového stropu může krátce přestat trhy trápit, pokud se tedy demokratům podaří dnes prosadit zákon o nouzovém financování, který by oddálil zavření vládních penězovodů. Samotný návrh na zvednutí dluhového limitu však republikáni v senátu zablokovali. Kauza Evergrande už tolik trhy nezajímá, ale kdykoli se do hry může znovu vložit. Například Fitch snížil firmě rating na C, tedy jeden stupeň od defaultu, s komentářem, že firma pravděpodobně včas nezaplatila úrok ze seniorních nezajištěných dluhopisů. Na programu dnes máme komentáře bankéřů z Fedu, zatímco data by měla hrát okrajovou roli.

Nervozita na trzích spolu s vyššími americkými výnosy svědčí dolaru. Ten se na páru s eurem posunul na hladinu 1,1665 a dnes se zde pouze konsoliduje, i když je apetit po riziku lepší. Mírně se zvedá zlato. Ropa se obchoduje níž, ale během dne se snaží otočit nahoru. Brent je za 78,50 USD. Koruna vůči euru mírně posiluje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4849 -0.0253 25.5269 25.4549 CZK/USD 21.8445 0.1375 21.8725 21.7950 HUF/EUR 359.7832 0.0158 360.1800 358.9200 PLN/EUR 4.6271 -0.2277 4.6371 4.6229

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5432 -0.0791 7.5635 7.5377 JPY/EUR 129.8550 -0.3300 130.3620 129.7326 JPY/USD 111.3170 -0.1708 111.5780 111.2130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8635 0.0579 0.8644 0.8613 CHF/EUR 1.0838 -0.0304 1.0865 1.0836 NOK/EUR 10.1235 0.0087 10.1322 10.0980 SEK/EUR 10.2021 -0.0676 10.2205 10.1833 USD/EUR 1.1666 -0.1365 1.1690 1.1657

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3793 -0.1103 1.3837 1.3767 CAD/USD 1.2688 0.0268 1.2701 1.2669