Apple se odvolá proti části zářijového verdiktu ve sporu s vývojářem Epic Games

Apple žádá, aby příkaz soudkyně Yvonne Gonzalezové Rogersové neplatil, dokud nebude celý právní proces u konce, což by mohlo trvat asi rok. Podle nařízení vydaného minulý měsíc firma od 9. prosince nesmí vývojářům aplikací zakazovat, aby ve svých produktech uživatele nasměrovávali na jiné způsoby placení mimo systém nákupu v aplikacích vyvinutý Applem, který vývojářům účtuje provize ve výši až 30 procent. Společnost tvrdí, že splnění příkazu by jí i zákazníkům způsobilo újmy, a že očekává úspěch v odvolacím procesu.Nařízení o uvolnění podmínek obchodu App Store bylo pro dílčí porážkou v jinak relativně příznivém vyústění ostře sledovaného sporu s Epic Games. Ten vypukl poté, co vývojář loni svou populární hru Fortnite vybavil vlastní platební bránou, a tím obešla poplatek, který za distribuci musela odvádět Applu. okamžitě vyřadil hru ze své platformy App Store a Epic Games pak podal na antimonopolní žalobu.Soudkyně Gonzalezová Robertsová se po několikatýdenním soudním líčení v řadě bodů přiklonila na stranu výrobce iPhonů. Mimo jiné mu umožnila pokračovat v zákazu platebních systémů třetích stran v aplikacích a si i nadále může účtovat provize 15 až 30 procent z transakcí prováděných přes vlastní platební bránu. Verdikt zároveň odmítá, že by měl monopol na dílčím trhu mobilních herních transakcí.Epic Games v této věci ohlásil odvolání už v září.