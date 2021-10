Akcie zůstanou vysoko. Podle Morganů kvůli přehnanému optimismu drobných investorů, podle Goldmanů kvůli nedostatku alternativ

Stratégové původně předpovídali korekci na amerických akcií, brzdou pro ni ale budou drobní investoři, kteří budou i nadále kupovat akcie v poklesu. Podle Goldman Sachs jsou obavy ze stagnace přehnané a ani vysoké valuace nebudou v příštím roce překážkou pro vyšší alokace do akcií.

Vzhledem k tomu, že se makroekonomický výhled zhoršuje, předpovídal Wilson v tomto roce opakovaně 10% až 20% korekci na amerických akcií. Drobní investoři ale budou nadále kupovat akcie v poklesu, i když se fundamenty akciového trhu zhoršují. Optimismus drobných obchodníků tak vede mnoho institucionálních investorů k tomu, aby byli obezřetní. Index S&P 500 tak stále zůstává daleko od svých maxim z minulého měsíce.

Medvědí pohled sdílí někteří stratégové, jako například , ale ostatní, včetně Chase a , uvedli, že obavy ze stagnace jsou přehnané a nadále doporučují akcie v poklesu kupovat.

Podle nebudou v příštím roce vysoké valuace překážkou pro vyšší alokace do akcií, a to z důvodu nedostatku alternativ a velké hromadě hotovosti. Rekordní alokace domácností, zahraničních investorů, kolektivních a penzijních fondů se má stratégů Goldmanů v roce 2022 vyšplhat ještě výše. Popírají tak argument, že by se akcie vyšplhaly na neudržitelná maxima. přitom nedávno uvedla, že valuace „extrémně“ zrychlily.

Přehnaně optimistický pohled Goldmanů na akcie přichází v době čím dál větších očekávání, že Fed začne ke konci příštího roku rychleji a agresivněji zvyšovat úrokové sazby. Očekávají, že 10letý výnos dluhopisů stoupne za 12 měsíců na 1,8 % a že se rozšíří jak spready investičních dluhopisů, tak i dluhopisů s vysokým výnosem, a budou tak podle nich pro investory neatraktivní.

Alokace akcií, které jsou již teď na historickém maximu 52 %, dále rostou, protože peněžní výnosy jsou téměř nulové a domácnosti vlastní polovinu hotovostních aktiv v celkové výši 28 bilionů amerických dolarů, napsali stratégové.

"Dluhopisové alternativy k akciím se nezdají být atraktivní na absolutním i historickém základě," pokračují Goldmani. Firmy podle nich budou mít příští rok čistou poptávku po akciích za 350 miliard dolarů kvůli rekordním oprávněním pro zpětné odkupy a silné aktivitě fúzí a akvizic. Domácnosti a zahraniční investoři budou čistými kupujícími za 300 miliard dolarů a kolektivní a penzijní fondy naopak prodají čistých 400 miliard dolarů, uvedli stratégové.

