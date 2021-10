Volvo Cars startuje na burze 28. října s upisovací cenou 53 až 68 švédských korun

Čínský majitel uvede švédského výrobce osobních automobilů Volvo Cars na burzu ve Stockholmu 28. října. Vydání nových akcií švédskou společnost ocení až na 23 miliard dolarů (přes půl bilionu Kč). Firma včera zveřejnila cenové rozmezí pro nabídku akcií, které stanovila na 53 až 68 švédských korun. Letos to bude jedna z největších veřejných primárních nabídek akcií (IPO), napsala agentura Reuters.



Automobilka Volvo Cars, která vyrábí například luxusní sportovně-užitkový vůz XC-90, plánovala vstup na burzu delší dobu. Záměr ale odložila a nové přípravy na burzovní debut se konají od letošního května. Automobilka ve svém včerejším prohlášení uvedla, že IPO ji ocení na 163 až 200 miliard švédských korun a že akcie se začnou obchodovat 28. října.



"Myslím, že zájem je velmi silný, zejména ze strany severských investorů," řekl šéf Volva Hakan Samuelsson na tiskové konferenci, na níž firma představila prospekt pro vstup na burzu.



Hrubý zisk Volvo Cars letos od ledna do září stoupl na 16,6 miliardy SEK z 3,6 miliardy ve stejném období loňského roku, tedy o více než 360 procent. Švédská automobilka uvedla, že čínský koncern Geely zůstane jejím největším akcionářem i po vstupu na burzu.



Geely převzal společnost Volvo Cars v roce 2010 za 1,8 miliardy dolarů od americké automobilky . Automobilka Volvo Cars je desítky let oddělena od švédského výrobce užitkových vozidel AB Volvo. Geely vlastní podíl i v AB Volvo, s jehož akciemi už se na burze obchoduje.