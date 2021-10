Babiš vyzval Mynáře k rezignaci, je připraven ho odvolat. Role Vondráčka? Užitečný idiot

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci. Pokud tak Mynář neučiní, po aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám, řekl serveru iDNES.cz.

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ citoval iDNES.cz premiéra.



Článek 66 ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory Parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda Sněmovny. Ústavní právník Aleš Gerloch dnes řekl Radiožurnálu, že situaci by neměla měnit ani situace, že vláda tou dobou bude možná v demisi. Pokud by byl aktivován článek 66 ústavy, pravomoci jsou upraveny zákonem o kanceláři prezidenta a přecházejí na předsedu vlády. "To znamená jednak ty, které jsou v článku 63 výslovně uvedeny, a jednak všechny pravomoci, které má prezident republiky podle běžných zákonů a které se rozhodují v kontrasignaci, přecházejí na předsedu vlády dočasně," řekl Gerloch Radiožurnálu.



Prezident Miloš Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na jednotce intenzivní péče. Mynář byl o stanovisku nemocnice informován ve středu 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Babiš se v rozhovoru vyjádřil také k aktivitě Vondráčka. "To setkání nebylo potřebné, panu kancléřovi dělal užitečného idiota. Věřím, že dokument prezident podepsal, ale bez toho, aby to pan Zeman udělal, by svolání Sněmovny stejně nastalo. Nemusela to provázet tahle šaškárna," uvedl Babiš pro iDnes.

"Kancléř Mynář by si měl uvědomit neudržitelnost současné situace a ze své funkce odejít. Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost čl. 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat. Jsme ve vážné a neudržitelné situaci, musíme z ní najít důstojnou cestu a vrátit důvěru v základní funkce a instituce státu," reagoval na svém facebookovém profilu nominant na premiéra v nové vládě dvou koalic a lídr ODS Petr Fiala.

Policie kvůli sdělení Senátu prošetří možné trestné činy proti republice

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí uvedl, že podle Ústřední vojenské nemocnice není prezident Miloš Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. O tomto stanovisku nemocnice podle Vystrčila věděl od 13. října vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, který přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) kvůli podpisu rozhodnutí o zasedání Sněmovny.



Trestní zákoník řadí mezi trestné činy proti České republice mimo jiné vlastizradu, sabotáž nebo rozvracení republiky. Vlastizrady se dopustí český občan, který "ve spojení s cizí mocností nebo s cizím činitelem" spáchá rozvracení republiky, teroristický útok, teror nebo sabotáž.



Rozvracení republiky spáchá ten, kdo se "v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost" účastní násilných akcí proti ČR nebo jejím orgánům. K sabotáži naopak použití násilí není nutné - dopustí se jí ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce k tomu, aby mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu například orgánu veřejné moci.



Za sabotáž hrozí v základní sazbě tři až deset let vězení, případně též propadnutí majetku. Za vlastizradu lze uložit 15 až 20 let vězení, propadnutí majetku nebo i výjimečný trest.

(Zdroj: čtk, ČT, iDnes.cz, Andrej Babiš, Petr Fiala)