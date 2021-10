Beta je, zdá se, široce používaný výraz, který může znamenat fůru věcí. Třeba při boulderingu se betou myslí způsob, jak boulder vylézt. Dnešní nadpis by mohl být vnímán i v podobném slova smyslu – jak „investičně vylézt“ Čínu, která je podle některých názorů nyní neinvestovatelná. Dnes ale ve vztahu k této zemi použiju betu spíše ve smyslu akciovém – tedy jako citlivost na změny v její ekonomice. Které země mají tuto betu vysokou a proč je to v současné době relevantní úvaha? K tomu pár slov o aktuálním úvěrovém cyklu a jeho dopadu na některá investiční aktiva.



1. Potenciál dolů: Pomocníkem pro dnešní úvahu mi stejně jako v pondělí bude analýza Natixisu. Jeho ekonomové totiž poukazují na několik strukturálních faktorů, které by mohly brzdit čínskou ekonomiku. A následně se věnují právě citlivostí jiných zemí a trhů na vývoj v Číně. Oněmi brzdami by mělo být současné dění v realitním sektoru spolu s dlouhodobějším posunem směrem od něj, daným celkovou snahou o přechod na nový ekonomický model. Přidává se opatrnost na straně čínských firem daná jejich vyšším zadlužením. A v neposlední řadě stárnutí populace, které podle Natixisu sníží potenciál čínské ekonomiky na 2 – 2,5 %.



Pokud by potenciál skutečně klesl na uvedené hodnoty, šlo by o velký rozdíl oproti tomu, na co byli investoři zvyklí v posledních cca deseti letech. O výrazném poklesu tempa růstu přitom nehovoří jen Natixis, ale řada dalších. Včetně Michaela Pettise, na jehož teze tu občas poukazuji a který v této souvislosti zmiňuje zejména nutnost posunu ke službám a spotřebě namísto exportů a investic.



2. Beta na Čínu: Kdo by tedy ve světě pocítil čínské zpomalení nejvíce? Následující tabulka u vybraných zemí ukazuje, jak významné jsou u nich exporty do Číny (relativně k celému produktu):





Natixis se následně ještě dívá na elasticitu exportů do Číny na čínské dovozy a celkově konstatuje, že čínské zpomalení by se nejvíce dotklo: Některých latinskoamerických zemí, Německa, některých afrických zemí a v podstatě celé Asie kromě Indie. Nízkou betu na Čínu mají naopak v tomto smyslu třeba Spojené státy.



3. Úvěrový cyklus, komodity, dolar a akcie: Já tu občas poukazuji na to, jak významný je pro světovou ekonomiku a řadu finančních trhů čínský úvěrový cyklus. Dnes zakončíme naši úvahu pohledem na jeho aktuální stav a případné implikace pro:



Za prvé, čínské akcie:





Za druhé, komodity:



A za třetí, kurz dolaru k euru:



