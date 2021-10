Technologiím zkazily den výsledky. Večer promluví Powell

Z růstové řady hlavních akciových indexů dnes vystupuje Nasdaq , který klesá o 0,3 pct. Jako hlavní závaží se projevují výsledky a výhled Intelu a Snapu, od nichž se pak odvíjí i negativní reakce těžkých vah, jako je či Alphabet. Širší S&P 500 se drží lehce v plusu, v Evropě pak sledujeme solidní růst na DAXu (+0,8 pct), CAC 40 (+1,1 pct), FTSE 100 (+0,6 pct) i AEX (+1 pct).

Příznivý signál trhům vyslaly poslední zprávy, že Evergrande zvládla včas zaplatit úroky. Smíšená data z Evropy vzaly trhy možná spíše pozitivně, když se na sentimentu v průmyslu příliš neprojevily aktuální problémy s dodávkami. Výsledky amerických firem nenašly velkou odezvu.

V kalendáři na dnešní večer je však ještě účast Jeroma Powella na jedné z panelových diskusí. Jeho postoj je holubičí, na což investoři zřejmě sázejí, neboť americkým dluhopisům se odpoledne ulevilo a delší výnosy v USA citelně klesají. Šéf Fedu se určitě bude snažit udržovat klid, jak jen to bude možné. Pokud by však došlo k posunu v hodnocení přechodnosti inflace nebo inflačních tlaků, byl by to signál, že se zvýšení sazeb opravdu přiblížilo, jak už trhy postupně zahrnují do cen.

Eurodolar se posunul jen mírně nahoru na 1,1645. Díky nižším americkým výnosům se slušně daří drahým kovům a menší růst dnes sledujeme také na energiích.

Koruně přinesl závěr týdne nakonec zklidnění - na páru s eurem se obchoduje na 25,66. Během včerejška ale ignorovala pozitivní zprávy z domova a dnes nevyužila příznivou situaci na globálních trzích, takže dnešek může být jen přechodnou výhrou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6629 0.0447 25.6990 25.5972 CZK/USD 22.0235 -0.1700 22.0905 22.0085 HUF/EUR 364.1597 -0.0357 364.6100 362.4000 PLN/EUR 4.6028 1.1143 4.6104 4.5942

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4366 -4.8368 7.4443 7.4279 JPY/EUR 132.3430 -0.1354 132.8140 132.2579 JPY/USD 113.5910 -0.3509 114.2065 113.5500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8455 0.3382 0.8462 0.8423 CHF/EUR 1.0667 -0.0968 1.0684 1.0657 NOK/EUR 9.7196 -0.0322 9.7350 9.6889 SEK/EUR 9.9783 -0.3189 10.0040 9.9675 USD/EUR 1.1651 0.2206 1.1652 1.1621

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3346 -0.3336 1.3417 1.3310 CAD/USD 1.2351 -0.1536 1.2376 1.2322