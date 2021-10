HSBC prudce zvedla zisk a spustí odkup akcií za dvě miliardy dolarů

Zisk před zdaněním britské banky se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 74 procent na 5,4 miliardy USD (119 miliard Kč). Hospodaření banky podpořilo snížení rezerv na ztráty z úvěrů. Oznámila to banka v dnešním prohlášení. Analytici v průměru očekávali zvýšení zisku před zdaněním jen na 3,78 miliardy USD.

Šéf banky Noel Quinn uvedl, že banka je nyní po krizi způsobené pandemií nemoci covid-19 v tak dobré finanční pozici, že může spustit odkup vlastních akcií za zhruba dvě miliardy USD. Odkup má být zahájen v nejbližší době.



Quinn byl ve funkci potvrzen loni, kdy začala hospodářská krize vyvolaná pandemií. V podnikání banka sází na Asii jako na hnací sílu růstu a hodlá do Asie přesunout globální vedení a vložit miliardy do lukrativních aktivit správy majetku bohatých.



HSBC ve čtvrtletí uvolnila 700 milionů USD, které měla uložené stranou pro případ, že by kvůli pandemii stoupl objem jejích špatných úvěrů. Loni ve stejném období kvůli obavám z růstu špatných úvěrů naopak navýšila své rezervy o 800 milionů USD. Banka dodala, že se ekonomické podmínky zlepšily a situace s úvěry dopadla lépe, než se obávala.



HSBC však zvýšila odhad nákladů na příští rok o jednu miliardu na 32 miliard USD. Důvodem jsou inflační tlaky a načasování různých akvizic a prodejů, napsala agentura Reuters.