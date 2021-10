Inflace na úrovni před pandemií se jen tak nedočkáme, varuje šéf Deutsche Bank

"Negativní úrokové sazby „nesmí být trvalým nástrojem měnové politiky,“......záporné reálné úrokové sazby máme v ČR už 5 roků a pan Michl s Dědkem by je nejraději nechali natrvalo......Nedávno expert Michl prohlásil, že se sazbami by nechtěl jít do záporu, protože aby se prý lidem vyplatilo spořit......takový pan Michl asi ani neví, co jsou záporné reálné úrokové sazby.....on zná pouze nominální......

abc1