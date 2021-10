Jednání italské vlády a UniCredit o prodeji Monte dei Paschi zkrachovalo

Italská vláda a banka UniCredit se nedohodly ohledně prodeje částí finančního ústavu Banca Monte dei Paschi di Siena. Informovaly o tom dnes dotyčné strany ve společném prohlášení. Italské ministerstvo hospodářství a financí a UniCredit se neshodly, pokud jde o finanční injekci státu do Monte dei Paschi a na částech, které by přešly pod UniCredit, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.



"UniCredit a ministerstvo hospodářství a financí oznamují, že jednání o akvizici vymezené části Banca Monte dei Paschi di Siena nebudou - navzdory dřívější snaze obou stran - pokračovat," uvedly aktéři jednání v dnešním prohlášení.



Monte dei Paschi je nejstarší bankou na světě. Italská vláda firmu v roce 2017 zachránila před bankrotem a v současnosti v ní vlastní podíl zhruba 64 procent. Záchrana stála vládu 5,4 miliardy eur (138,7 miliardy Kč). Řím se s Bruselem dříve dohodl, že banku do dubna 2022 zprivatizuje.



UniCredit, druhá největší italská banka, se dohodla na konci července, že vstoupí do exkluzivního jednání s vládou. Ministerstvo hospodářství a financí mělo v úmyslu předběžnou dohodu uzavřít do konce roku. V červenci se podle zdrojů zúčastněné strany smluvily, že dohoda bude kapitálově neutrální - mělo dojít k výměně akcií Monte dei Paschi za akcie UniCredit v neupřesněném poměru. UniCredit měl pomoci Monte dei Pachi zvýšit zisk.



Největším sporným bodem dosavadních jednání byla výše kapitálu, který Monte dei Paschi potřebovala před převodem na UniCredit. Podle jednoho ze zdrojů UniCredit předložila požadavky na rekapitalizační balíček - na obnovení kapitálové rezervy a pokrytí nákladů spojených s snižováním stavu - více než sedm miliard eur. Tuto sumu ministerstvo hospodářství a financí považovalo za příliš vysokou. Je to přibližně třikrát více, než činil původní odhad ministerstva.



Řím nyní bude muset získat souhlas Bruselu, aby mohl do Monte dei Paschi vložit další peníze. Plán na snížení státního podílu v bance nemá. Bude také muset vyjednat novou dohodu s evropskými orgány o svém odchodu Monte dei Paschi. Banka se sídlem v Sieně nyní zaměstnává kolem 21.000 lidí.