Problémy dodavatelských řetězců: Je to nejhorší už za námi?

Společnosti, investory i tvůrce politik trápí prodlevy v přístavech, rostoucí náklady na dopravu a nedostatek čipů. Ale některé indikátory už začínají signalizovat, že napětí v globálním dodavatelském řetězci už pomalu oslabuje.



Problémy s dodavatelskými řetězci byly dominantou poslední výsledkové sezóny. Oproti loňskému roku je zmínilo o 412 % více ředitelů, ukazují statistiky BofA. Zda jde o předzvěst toxického scénáře stagflace pro světovou ekonomiku, anebo zda jde jen o kamínek na cestě k oživení, rozhodnou nadcházející měsíce. A také určí, jak se vyvinou inflační očekávání, měnová politika a zisky podniků.

Lodě a přístavy



Náklady na přepravu nákladu se podle indexu Baltic Exchange Dry za poslední měsíc snížily o třetinu poté, co v říjnu dosáhly nejvyšší hodnoty od roku 2008. Podle Alibra Shipping stojí šestiměsíční smlouvy na trasy v Tichém oceánu pro největší lodě na suchý náklad 52 500 USD za den. U smluv na 12 měsíců už jen 36 000 USD. "To by mohlo znamenat, že trh nepředpokládá, že situace s přetížením přístavů bude příští rok tak velkým problémem," řekla vedoucí výzkumu Alibra Shipping Rebecca Galanopoulos.

Přetížení přístavů se ve většině čínských přístavů už zmírnilo, ale obří kontejnerový přístav Los Angeles/Long Beach má stále 222 000 nevyřízených TEU (jednotka ekvivalentu dvaceti stop), doplnil analytik RBC Michael Tran. Metrika RBC pro čas obratu činí pro klíčový americký přístav 7,5 dne ve srovnání s 3,5 dnem před pandemií koronaviru. Analytik Tran přitom neočekává, že by se do května 2022 vrátila k normálu.





Zásoby



Podle nákupních manažerů se dodací lhůty pro výrobce po celém světě zhoršují. Globální index dodacích lhůt minulý měsíc klesl na 34,8 bodů, přičemž hodnoty pod 50 ukazují, že dodávky trvají déle a říjnový údaj byl nejhorší v historii.

Analytici společnosti Jefferies očekávají, že nedostatek na konci roku 2021 ještě zesílí, než se poptávka přesune směrem ke službám. To by mělo zajistit, že se problémy dodavatelského řetězce začnou v prvním čtvrtletí roku 2022, kdy sezónní poptávka prudce klesá a zásoby se obnovují, rozplývat.

Poměr objednávek a zásob nákupních manažerů v eurozóně klesá a někteří výrobci se již připravují na to, že se nedostatek překlopí do přebytku. „Dnešní úroveň poptávky po zboží dlouhodobé spotřeby je neudržitelně vysoká,“ řekl Paul Donovan, hlavní ekonom UBS Global Wealth Management, a očekává, že spotřebitelé přejdou od nákupu zboží k většímu nakupování služeb.









Čipy



Vyhlídky u polovodičů jsou horší. Podle odhadů IHS Markit sníží letos nedostatek čipů celosvětovou produkci lehkých vozidel o 5 milionů. Někteří výrobci automobilů dokonce varují, že by tato omezení mohla trvat až do roku 2022. Výkonný ředitel Toyoty Kazunari Kumakura však řekl, že to nejhorší už je za námi.



Správce aktiv Capital Group se domnívá, že výrobci automobilů, kteří rušili objednávky, když udeřila pandemie, byli následně chyceni ve spirále rostoucí poptávky po čipech, která se přesunula ze sektoru her a cloud computingu. „Vzhledem k tomu, že výroba automobilových čipů trvá asi čtyři měsíce, tak se tato situace pravděpodobně napraví do konce tohoto roku,“ napsal v srpnu.

Malajsijští dodavatelé čipů předpovídají, že bude trvat dva až tři roky, než se trh v širším měřítku normalizuje. Sektor sám o sobě také zvyšuje výrobu, přičemž tržby za třetí čtvrtletí vzrostly na 145 miliard dolarů, dodává Semiconductor Industry Association.





Dřevo, papír a kovy

Zpomalení růstu Číny může hrát proti dalšímu růstu cen komodit. Podle agentury Fitch slabší nemovitostní trhy „povedou k propadu cen železné rudy“. Peking také přistoupil ke zkrocení cen energií poté, co nedostatek elektřiny uzavřel továrny a doly. Tyto kroky srazily futures na uhlí z rekordních maxim a také zasáhly ceny kovů.

Podobně je tomu i u rekordního oživení čínského trhu s papírovou buničinou. Na začátku tohoto roku vyvolalo toto oživení celosvětový raketový růst cen, což způsobilo nedostatek obalových materiálů. Od května však futures na buničinu obchodované v Šanghaji klesly o 30 %.

Americké futures na řezivo, klíčovou složku výstavby domů, jsou také 60 % pod jarními maximy.

Covid-19



Míra proočkovanosti proti COVID-19 se v klíčových výrobních zemích pomalu zvyšuje, zejména u dodavatelů čipů, jako je Malajsie a Tchaj-wan, takže narušení výroby je méně pravděpodobné. UBS odhaduje, že proočkovanost ve Vietnamu, Tchaj-wanu a Malajsii by měla do ledna 2022 dosáhnout 80 %.



Jack Janasiewicz, portfoliový stratég Natixis, je ohledně dodavatelských řetězců optimistický, dokud bude COVID-19 na uzdě. „Pokud nedokážeme udržet COVID pod kontrolou, budeme mít stále dokola ty stejné problémy. Budou přicházet ve vlnách,“ řekl.



Zdroj: Reuters