Rozbřesk: Co čekat od koruny po zasedání ČNB?

Česká koruna se po druhém překvapení ze strany ČNB opět dostala “do formy”. Díky růstu krátkých českých tržních sazeb (na 2 letech na 3,5%) posílila na konci uplynulého týdne pod 25,20 EUR/CZK. I tak další zisky nemusí být úplně jednoduché.

Hlavním argumentem pro pokračující zisky koruny je skutečnost, že ČNB si je jednoduše přeje. Centrální banka chce mít silnou korunu, aby ji pomohla s krocením výrazných zahraničních inflačních tlaků. V poslední prognóze ČNB počítá s posílením koruny pod 25,00 EUR/CZK do konce roku a pak s dalšími relativně rychlými zisky pod 24,50 EUR/CZK, kde by se měla koruna na nějaký čas zastavit. Pokud bude koruna slabší, bude ČNB minimálně v nejbližších měsících pravděpodobně hnát sazby rychleji ještě výš. Podle poslední prognózy by se měla centrální banka zastavit se sazbami na začátku příštího roku mezi 3,25%-3,5%, v případě slabší koruny by to pravděpodobně bylo výše.

Koruně také bude časem hrát do karet skutečnost, že na začátku příštího roku bude ČNB znovu rozprodávat výnosy z devizových rezerv.Na druhé straně proti koruně bude minimálně v nejbližších měsících stát i celá řada negativních faktorů.

Za prvé, v okolí 25,20 už je koruna relativně silná - od startu pandemie se nedostala pod 25,10 EUR/CZK.Za druhé, domácí exportně orientovaný průmysl je vzhledem k eskalaci napětí v subdodavatelských řetězcích pod tlakem a koruně v nejbližších měsících dvakrát nepomůže. To platí o to víc, když vezmeme v potaz míru zajištění českých exportérů, která s v posledním kvartále výrazně zvýšila a není zdaleka tak nízká jako na začátku roku 2021. A v neposlední řadě vyšší domácí sazby nemusí být pro korunu již tak velkou vzpruhou - jednak proto, že už jsou relativně vysoko a současně také proto, že výše mohou časem mířit i sazby na některých významných globálních trzích (zejména na dolarovém).

Sečteno, podtrženo koruna asi bude v nejbližších kvartálech díky ČNB dál posilovat, ale možná nakonec ne tak výrazně, jak dnes centrální bankéři očekávají.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se po překvapivém růstu domácích sazeb a jestřábím komentáři z ČNB dostává zpátky k silnějším úrovním a na konci týdne se obchodovala pod 25,20 EUR/CZK. Tento týden počítáme s dalším nárůstem české inflace (za měsíc září) nad 5% (5,4% náš odhad versus 5,5% odhad ČNB). Další čísla v čele s průmyslem a zahraničním obchodem se však už koruně zdaleka tolik zamlouvat nebudou. Pro českou měnu tak může být ve finále složité poradit se silnými technickými bariérami v okolí 25,10 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Velmi dobrá data z trhu práce se na eurodolaru projevila v opačném gardu než by se dalo čekat (měnový pár šel lehce vzhůru). Na vině byl nečekaný pokles delších úrokových sazeb v USA.

Jinak říjnová data ukázala, že americký trh práce je silnější, než se čekalo. Přibylo 531 tisíc nových pracovních míst oproti očekávaným 450 tis., navíc předchozí měsíc byl revidován podstatně k lepšímu, na 312 tisíc. Kromě toho míra nezaměstnanosti klesla už na 4,6 pct a dál se tedy snižuje rychleji, než se čekalo. Tentokrát navíc bez značného omezování pracovní síly, která se naopak zvětšila. Zároveň mzdy zrychlují - meziročně už je to o 4,9 procenta.

Dnes si eurodolarový trh musí dát pozor na vystoupení centrálních bankéřů - z ECB a především z Fedu.