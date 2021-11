Automobilky chtějí do roku 2030 investovat půl bilionu dolarů do rozvoje elektromobility

Výrobci automobilů po celém světě plánují do roku 2030 investovat do výroby elektromobilů a baterií více než půl bilionu USD (11 bilionů Kč). Vyplývá to z analýzy agentury Reuters. Před necelými třemi lety podobná analýza ukázala, že automobilky chtějí utratit za elektromobily a související technologie 300 miliard USD. Rozhodnutí měst i států snížit emise oxidu uhličitého na nulu však výrobce aut přinutily více investovat do elektromobility.



Analýza ukázala, že automobilky plánují v příštích pěti až deseti letech vynaložit 515 miliard USD na vývoj a výrobu nových aut poháněných bateriemi a na odklon od spalovacích motorů. Odborníci z odvětví se však obávají, že spotřebitelská poptávka po elektromobilech by mohla být daleko nižší než náročné cíle, pokud nepřijdou výrazné dodatečné pobídky a nezvýší se výdaje za dobíjecí infrastrukturu.



Analytik firmy AutoForecast Brian Maxim přirovnává rostoucí investiční závazky do elektrifikace aut ke studené válce. "Jakmile několik výrobců oznámilo program elektromobilů, všichni ostatní oznámili své vlastní, jinak by se na ně pohlíželo tak, že zůstávají pozadu," uvedl. Mnoho výrobců ale kvůli tomu plánuje značné objemy výroby v kategorii aut, kde zatím není jasné, jak ji přijmou zákazníci, a která bude mít roky minimální nebo nulový zisk, dodal.



Reuters sestavil údaje na základě informací o investicích z prohlášení firem, prezentací pro investory a z dokumentů pro regulátory. Jiný průzkum poradenské společnosti AlixPartners z letošního června ukázal, že investice automobilového průmyslu od elektromobilů do roku 2025 dosáhnou 330 miliard USD. Loni podle AlixPartners všechny automobilky dohromady vynaložily na kapitálové výdaje a na výzkum a vývoj 225 miliard USD.



Automobilka je zřejmě jedinou společností, která prodá prakticky všechna auta, která je schopna vyrobit. Připravuje také výstavbu nových velkých závodů za několik miliard USD poblíž Berlína a Austinu, které výrazně zvýší její roční výrobní kapacitu.



Mezitím se zvyšuje regulační a politický tlak na světové výrobce aut, aby v příštích deseti až 15 letech začali postupně ukončovat výrobu aut se spalovacím motorem, včetně hybridů na benzin a elektřinu, a zvýšili výrobu plně elektrických modelů.



Řada zemí, od Singapuru po Švédsko, už také uvedla, že do roku 2030 zakáže prodej nových aut se spalovacím motorem. Americký prezident Joe Biden chce, aby se do roku 2030 elektromobily na celkovém prodeji aut podílely 40 až 50 procenty.



Německá automobilová skupina , která se stále finančně vzpamatovává ze skandálu kolem podvádění s emisemi aut s naftovým motorem z roku 2015, se zavázala do roku 2030 investovat do elektromobilů a baterií více než 110 miliard USD. To je více než 20 procent z plánovaných investic celého odvětví.



Volkswagen a další německé automobilky a plánují do roku 2030 dohromady vynaložit 185 miliard USD. Američtí výrobci aut a očekávají, že do roku 2025 vynaloží téměř 60 miliard USD.



Čínské automobilky v čele se SAIC Motor, která je partnerem a , oznámily na příštích deset let investice za více než 100 miliard USD. Japonské automobilky v tomto ohledu zaostávají - , a Nissan se zatím zavázaly k investicím za méně než 40 miliard USD.



Investice nezahrnují desítky miliard dolarů, které plánují vydat na dodatečné výrobní kapacity největší světové společnosti vyrábějící baterie pro elektromobily. Mnohé z nich na investicích spolupracují s partnery z řad automobilek.