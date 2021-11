Babiš poslal prezidentovi demisi vlády. Na pátek avizuje tvrdá opatření proti covidu

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) poslal prezidentovi Miloši Zemanovi dopis s rozhodnutím o podání demise svého menšinového kabinetu. Kancelář Hradu přijala dokument v 08:30, uvedl končící premiér po jednání kabinetu na tiskové konferenci. Babiš prohlásil, že vláda v demisi bude dál pracovat. "Pokud bychom měli jenom topit a svítit, to by nám nová koalice vyčítala," uvedl na dotaz, zda hodlá omezit rozhodování kabinetu v závěrečné fázi existence.



Působení vlády Babiš odmítl šířeji hodnotit. "Výsledky jsou jasné, odmítám teze, že bychom zanechali zemi v rozvratu, není pravda, že bychom byli předlužení," uvedl s tím, že kabinet se musel hlavně vypořádat s příchodem epidemie.



"Teď očekávám, že nás prezident pověří, abychom fungovali v demisi, já bych chtěl jen říct, že i když samozřejmě ve volbách hnutí ANO získalo nejvíc mandátů, akceptujeme, že vyhrála pětikoalice, která má 108 poslanců," uvedl Babiš. Řekl také, že dostal informaci, že by mohl prezidenta Miloše Zemana navštívit příští týden v nemocnici.



Vláda provedla ústavní krok den po ustavující schůzi nové Sněmovny, měsíc po sněmovních volbách. "Odcházíme do opozice a budeme aktivní opozice," uvedl Babiš.



O složení nového kabinetu nyní jedná koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty. Do jeho jmenování povede zemi současná vláda v demisi. Ve středu se sejde k opatřením proti šíření epidemie covidu.

Zítra přijdou tvrdá opatření vůči zhoršující se situaci s covidem

Vláda ANO a ČSSD v pátek ráno schválí další opatření proti šíření covidu-19, řekl také po dnešním zasedání premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření dnes podle Babiše velmi aktivně projednávala vládní rada pro zdravotní rizika. Mohou být zásadní povahy, takže má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) za úkol je probrat i se zástupci budoucí vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).



Babiš ve středu odmítl, že by opatření mohla znamenat uzávěru Česka. Dnes povahu opatření nechtěl přiblížit, mohou ale podle něj být zásadní. "Intenzivně jsme o tom diskutovali, musí to rozhodnout vláda," řekl. Vojtěch dostal za úkol získat "posvěcení" od nastupujícího ministra a jeho odborné skupiny, doplnil Babiš. Podle koaliční smlouvy Spolu a PirSTAN povede ministerstvo zdravotnictví TOP 09, pravděpodobným kandidátem je bývalý šéf poslaneckého klubu strany Vlastimil Válek.



Koronavirová epidemie v Česku v posledních týdnech nabírá na síle. Ve středu testy potvrdily 13.502 případů nákazy, což je v mezitýdenním srovnání asi o 4000 víc. V nemocnicích je podle aktuálních dat 3452 lidí s koronavirovou nákazou, z nich 491 je ve vážném stavu.



Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda ve středu rozhodla o zavedení několika nových opatření proti koronaviru. Od pondělí bude platit povinnost nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí. Od příštího týdne také začne povinné testování pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a nejsou očkovaní proti covidu. Testu se budou muset podrobit pravidelně jednou týdně.



Experti nastupující vládní koalice Spolu a PirSTAN aktuální vládní opatření ve středu kritizovali. Považují je za nahodilá a nesystémová. Se svými připomínkami chce jejich AntiCovid tým seznámit ministra zdravotnictví v pátek.

(Zdroj: čtk, ČT)