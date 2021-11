Ropa za 100 dolarů za barel? Podle obchodníků je to reálné, IEA naopak očekává zvolnění

Rally na ropě by mohla podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) zvolnit poté, co minulý měsíc dosáhly ceny tříletého maxima a pomohly tak zvýšit celosvětovou produkci, zejména ve Spojených státech. Obchodníci s ropou však tento názor nesdílejí a očekávají růst až ke 100 dolarům za barel.



"Světový trh s ropou zůstává podle všech měřítek napjatý, ale na obzoru může být dočasná úleva z dosavadního cenového růstu... kvůli růstu zásob ropy," uvedla ve své měsíční zprávě o ropě agentura se sídlem v Paříži. „Současné ceny poskytují silnou pobídku k posílení (americké) aktivity, i když operátoři dodržují slíbenou kapitálovou disciplínu," doplnila společnost.



Hlavní centrum pro těžbu a vývoz ropy ve Spojených státech na pobřeží Mexického zálivu v srpnu zasáhl hurikán. Produkce v USA se ale na růstu celosvětové produkce ropy minulý měsíc podílela z poloviny a v roce 2022 by měla představovat 60 procent nárůstu světových dodávek bez započtení ropy od skupiny OPEC+. Tu tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem. IEA však zdůraznila, že produkce v USA se na úroveň před začátkem pandemie vrátí až ke konci příštího roku.



IEA předpovídá, že globální produkce ropy se v listopadu a v prosinci zvýší o 1,5 milionu barelů denně. Aktivita rafinerií se také po podzimní údržbě zvýšila. Poptávka by měla růst díky uvolňování opatření proti šíření koronaviru v některých částech světa.



Výhled růstu poptávky po ropě agentura ponechala beze změny. Na letošní rok počítá s nárůstem o 5,5 milionu barelů denně, na příští rok pak o 3,4 milionu barelů denně.



Ropa až na 100 dolarech za barel?



Názor, že by se trh s ropou mohl začít stabilizovat ovšem nesdílí energetický obchodní gigant Trafigura Group. Trh s ropou je „velmi, velmi napjatý“ a podle generálního ředitele a předsedy Trafigury Jeremyho Weira je v dlouhodobém horizontu možná cena až 100 dolarů za barel.



„Neexistují žádné volně dostupné barely,“ řekl v úterý na summitu The Financial Times’ Commodities Asia Summit. Jsou potřeba další dodávky, ale není jisté, jestli dorazí, doplnil Weir. Komentáře šéfa Trafigury, druhého největšího nezávislého obchodníka s ropou na světě, přicházejí poté, co její hlavní ekonom v červnu prohlásil, že ropa na 100 dolarech je možná za 12 až 18 měsíců.



Italská také nedávno uvedla, že by ceny mohly dosáhnout této úrovně, i když pravděpodobně jen na krátkou dobu.



Producenti OPEC+ se mezitím vyjádřili, že trh bude brzy přesycený a vzdorují výzvám spotřebitelských zemí k rychlejšímu obnovení produkce. Rusko je posledním členem aliance, který tvrdí, že tu není nedostatek ropy a že od začátku příštího roku může dokonce dojít k přebytku dodávek.



Trafigura podle Weira ale zaznamenává „silné oživení“ ve spotřebě ropy, v čele s benzínem, a dokonce i leteckým palivem. Vyšší ceny jsou však k pobídce na dodatečnou produkci potřeba, aby se uspokojila rostoucí poptávka, dodal.



Zdroj: Reuters, Bloomberg, ČTK