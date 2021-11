Americký maloobchod - nakupuje se víc i dráž

Data o maloobchodních tržbách v USA za říjen překonala očekávání. Celkově spotřebitelé utratili o 1,7 pct více než v předchozím měsíci, zatímco se čekal nárůst o 1,5 pct. K tomu byl revidován údaj za září i srpen mírně nahoru. Po očištění o prodeje aut a pohonných hmot maloobchod stoupl o 1,4 procenta a odhady nastavené na 0,7 pct překonal ještě výrazněji.

Největší příspěvky k růstu přišly ze strany internetového prodeje, dále prodeje pohonných hmot, aut a stavebních materiálů. Značný nárůst vedle toho zaznamenaly prodeje elektroniky. Tento výčet jednak ukazuje obnovený posun těžiště nákupů směrem k internetu. Těžko z něho číst nějaké důsledky rostoucích podzimních problémů s koronavirem, neboť jde o dlouhý trend a měsíční data jsou značně volatilní. Dále nám ale maloobchodní data ukazují i to, že svižně rostou útraty tam, kde se více zdražuje.





Spotřebitelské ceny se v říjnu zvedly meziměsíčně o 0,9 procenta a spíše se tedy nakupuje dráž, než aby se nakupovalo víc. Na druhou stranu to vypadá, že spotřebitelská poptávka zůstává silná, je schopna vyšší ceny vstřebat a dál reálně stoupat. Z tohoto pohledu je to jeden ze signálů, že nabídkové cenové tlaky mají poměrně volnou cestu do spotřebitelských cen, respektive že firmy mohou dobře přenášet vyšší náklady do cen produkce. Je to argument pro tu část trhu, která spekuluje o rychlejší normalizaci politiky Fedu. A další drobný argument přišel ve stejný čas v podobě mírně rychlejšího růstu dovozních cen za říjen.

Meziroční růst maloobchodu se zvedl na 16,3 procenta, po očištění pak 14,9 pct. I v meziročním srovnání hrají roli ceny (CPI +6,2 pct), méně už nízká srovnávací základna. Loni na podzim už byl maloobchod nad úrovní před koronakrizí.