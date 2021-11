Perly týdne: Aktiva pro rok 2022, pokračující korekce na ropě a neohrozitelný optimismus na akciích

Zatímco někteří analytici předpovídají růst cen ropy ke sto dolarům, technický expert Carter Worth míní, že bude pokračovat započatá korekce. BofA ukazuje, jaká aktiva by si měla podle investorů vést nejlépe v příštím roce, Global Wealth hovoří o pozitivním ekonomickém výhledu a americké inflaci na 3 %. A ještě více v nových Perlách týdne.



Nejlepší aktiva pro rok 2022: Podle průzkumu BofA by nejlepšími aktivy pro příští rok měly být akcie na rozvíjejících se trzích. Stále ale panuje i velká víra v trhy americké, se znatelným odstupem za nimi je bitcoin, na podobné úrovni s ním ropa a zlato. Jen zlomek investorů pak důvěřuje krátkodobým i dlouhodobým vládním dluhopisům:



Zdroj:



Ropa dolů, energetika nic moc: Carter Worth z Worth Charting na CNBC vysvětloval, proč věří v další pokles cen ropy. Jeho důvody nejsou fundamentální, ale zakládají se na technické analýze vývoje cen ropy WTI. Jak ukazuje následující graf, ta se během posledního zhruba roku již třikrát pokusily prorazit hranici danou modrou přímkou. Předchozí dva pokusy skončily výrazným oslabením. Worth poukázal na to, že i třetí pokus zatím přinesl asi 9% pokles cen ropy a i s ohledem na posilující dolar je podle něj pravděpodobnější, že pokles bude ještě pokračovat tak, jak tomu bylo v předchozích dvou případech:



Zdroj: CNBC, Youtube



Worth také poukázal na to, že na akciovém trhu neprobíhá žádný návrat energetického sektoru. První část následujícího grafu ukazuje absolutní výkony energetického sektoru měřené na základě ETF. Druhý graf ukazuje výkony relativně k celému trhu. Pokud tedy sledujeme vývoj relativně k bodu, než propukla pandemie, energetika stále zaostává. „Za držení energetických akcií investoři zaplaceno nedostali a já se domnívám, že ani nedostanou“, dodal expert.



Zdroj: CNBC, Youtube



Neohrozitelný optimismus: Na akciovém trhu vládne téměř až „neohrozitelný optimismus“. Na CNBC to uvedla Liz Young, která působí jako investiční ředitelka v SoFi. Na námitku, že právě takový optimismus může být nebezpečný opáčila, že ano, ale nyní je do nemalé míry dán příchodem nových investorů. Ti jsou z investování nadšení a učí se, a to je podle expertky pozitivní. Například od konce devadesátých let se pak současná situace liší v tom, že tehdy panovalo nadšení pro technologické firmy a doufalo se, „že to bude fungovat“. Nyní ale u těchto firem vidíme, „že to skutečně funguje“. Young míní, že spotřebitelská poptávka v USA zůstane silná a její firma tak sází mimo jiné na cyklické akcie a ty, které by měly těžit z chování spotřebitele. Včetně akcií malých firem.



Následující graf ukazuje výsledky průzkumu BofA týkající se očekávání lepší ekonomické situace. Podle obrázku se po prudkém poklesu začíná zvedat podíl investorů, kteří čekají zlepšení. Podobným propadem přitom předtím neprošel podíl investorů držících nadvážené pozice na akciích:



Zdroj:



Dlouhodobý výhled klíčem: Akciové trhy prošly po recesi velmi silnou rally, některá odvětví se již plně vrátila tak, kde byla a je čas na to, zaměřit se na odvětví a firmy, které mají dlouhodobě zajímavý růstový výhled a jsou také bezpečnější. Pro Bloomberg to uvedl Steven Wieting, který působí jako hlavní stratég v Global Wealth. Jeho firma podle něj stále drží nadvážené akcie, i když ne tolik, jako před časem. Pozice držené na kvalitních obligacích pak nemá proto, aby díky nim výrazně zvýšila návratnost, ale pro omezení rizika. S tím, jak porostou výnosy obligací pak podle Wietinga může nastat posun směrem k delší duraci.



Akciový trh může v následujícím roce nabídnout návratnost blížící se až 10 %, ale pravděpodobnost takové návratnosti podle experta zvýší orientace na tituly s vysokým růstem dividend, či zdravotní sektor. Ekonomický vývoj v USA hodnotí Wieting pozitivně a pro příští rok očekává, že produkt poroste o 3,5 %. Inflace by se měla usadit kolem 3 %. „Z perspektivy minulého roku to je vysoko, ale z pohledu letošního roku to zní dobře“," uzavřel expert.