Německá ekonomika rostla ve třetím čtvrtletí o 1,7 procenta, pomohly výdaje domácností

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve třetím čtvrtletí vzrostl o 1,7 procenta, a tempo růstu se tak snížilo ze dvou procent v předchozím čtvrtletí. Ve své konečné zprávě to dnes oznámil německý statistický úřad. Předběžná zpráva počítala s růstem o desetinu bodu vyšším. K růstu HDP ve třetím kvartálu přispěly zejména výdaje domácností, jejichž dopad převážil nad poklesem podnikových investic a spotřebou státu v letních měsících.



Údaj za druhé čtvrtletí statistický úřad zpřesnil směrem vzhůru, původně uváděl růst o 1,9 procenta. V prvním kvartálu naopak německá ekonomika o 1,9 procenta klesla.



K celkovému tempu růstu ve třetím čtvrtletí přispěl třemi procentními body silný růst spotřebitelských výdajů v červenci až září, a to o 6,2 procenta oproti předchozím třem měsícům. Sektor služeb, zejména restaurace bary a hotely, těžil ze zájmu po uvolnění protipandemických opatření, upozornil analytik Thomas Gitzel ze společnosti VP Bank Group.



Dodal, že celkový růst brzdí přetrvávající problémy s dodávkami ve zpracovatelském průmyslu. To se též projevilo ve slabších investicích firem do strojů a budov ve třetím čtvrtletí. Celkový HDP za uplynulé čtvrtletí snížily také výdaje státu.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Na letošní rok očekává německé ministerstvo hospodářství růst o 2,6 procenta, na rok příští počítá se zrychlením tempa růstu na 4,1 procenta.