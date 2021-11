Vývoj pandemie koronaviru a jeho nová agresívní varianta strhnou akcie do ztrát

Prudký růst nových případů koronaviru a jeho identifikovaná nebezpečná nová varianta strhnou obchodování na trzích v pátek do ztrát. Jasně o tom vypovídají silné ztráty futures. V Česku vláda včera schválila v souvislosti koronaviru nová omezení, platná ode dneška. Z vyjádření guvernéra ČNB Rusnoka pak vyplývá, že centrální banka s dalším zvyšováním úrokových sazeb již nebude tak agresívní, umí si dokonce představit, že ke zvýšení sazeb v prosinci nedojde vůbec.

Futures ukazují pro páteční obchodování na silné ztráty napříč trhy. Futures pro DAX ztrácejí 2,4 %, pro francouzské akcie v indexu CAC odepisují 2,9 %, pro britský index FTSE futures ztrácejí 2,7 %. Ztráty předpovídají futures také Wall Street po pauze v podobě svátku Dne díkůvzdání a při zkráceném obchodování dnes do 19 hodin. Futures pro DJIA odepisují 2 %, pro S&P 500 ztrácejí 1,6 % a pro Nasdaq klesají o 0,9 %.

Nová varianta koronaviru, identifikovaná jako velice nebezpečná, má podle WHO zhruba 30 mutací. WHO na dnešek svolala mimořádnou schůzku, na které bude debatovat, co to znamená pro stávající vakcinaci a přístupy k léčbě covidu.

V řadě evropských zemí padají nové nežádoucí rekordy v počtu nově nakažených koronavirem i počtu úmrtí v této souvislosti.

V Česku ode dneška znovu platí nouzový stav kvůli epidemii nemoci covid-19. Od dnešních 18:00 vejdou v platnost nová plošná protiepidemická opatření. Bude například zakázáno pořádání vánočních trhů, restaurace, bary či kluby budou muset mít zavřeno mezi 22:00 a 05:00 a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Rozhodla o tom ve čtvrtek vláda.

Česká národní banka nemusí po výrazném zvýšení úrokových sazeb v září a listopadu spěchat s jejich dalším růstem, vyplynulo z vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro agenturu Reuters. Rusnok uvedl, že si dokáže představit, že by rada ČNB na svém prosincovém zasedání úrokové sazby dokonce ani nezvýšila.

Dne 25. 11. 2021 rozhodla burza o podmíněném pozastavení obchodování a následném vyloučení emise , GB00BF5SDZ96 z obchodování na trhu Free Market. Obě opatření jsou podmíněna tím, že příslušný soud schválí transakci, v jejímž rámci dojde k převzetí emitenta Spirits Group PLC a souvisejícímu ukončení obchodování s emisí na trhu organizovaném Exchange. V případě naplnění odkládací podmínky spočívající v účinnosti schválení transakce bude obchodování s emisí pozastaveno s účinností od 29. 11. 2021 a emise bude vyloučena s účinností od 30. 11. 2021.