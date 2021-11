Inflace v Německu v listopadu vystoupila na šest procent. Jde o maximum za 29 let

taky se mi to nezdá....prostě, pokud si nadělám do gatí a neudělám s tím něco, budu to tam mít.....meziroční růst cen výrobců v Německu je odhadován na 20%, odboráři nebudou tlačit na růst mezd aspoň v úrovni inflace??...a začne kolotoč..... rád bych se mýlil, no uvidíme, jací jsou to odborníci v ECB

abc1