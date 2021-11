Ukazatel strachu na Wall Street naznačuje blížící se konec výprodejů akcií. Nakupujte, ale opatrně, radí stratég

Volatilita na trzích naznačuje, že varianta koronaviru omikron může mít na akcie pouze omezený dopad a v průběhu prosince vyprchá. Přesto buďte s nákupy akcií obezřetní pro případ, že by se trh otočil, radí stratég Chris Weston z Pepperstone Financial.



Index volatility Cboe, neboli VIX, který sleduje výkyvy indexu S&P 500, se v pátek vyšplhal až na 28,99 bodů a potřetí od května se přiblížil k 29 bodům. V pondělí pak tento ukazatel klesl zpět na 21,71 bodů.



Tento vývoj na ukazateli VIX může být také známkou toho, že se výprodeje akcií blíží svému dnu a že mohou na indexu S&P 500 opět následovat zisky, uvádí stratég na deriváty Chris Murphy ze Susquehanna International Group.

„Dnes bylo chování VIXu docela konstruktivní,“ napsal v pondělí ve výzkumné zprávě Tom Lee, spoluzakladatel Fundstrat Global Advisors v New Yorku. Jako faktory, které se zdají být pozitivní, uvedl počáteční pokles a následné ještě větší prohloubení. Pravděpodobnost, že pondělní ranní minimum u akciových futures je „tím minimem“, se tak prudce zvýšilo, dodal.



VIX, který je známý jako měřítko strachu na Wall Street, se pohyboval po většinu roku 2021 v rozmezí 15 až 20 bodů ve srovnání s jeho historickým průměrem kolem 19,5 bodů, když se trhy po loňských pandemických turbulencích uklidnily. Výchylky indexu na začátku prvního čtvrtletí několikrát přesáhly 30 bodů, ale od té doby se na intradenní bázi nedostaly přes hodnotu 29.

Šíření varianty omikron přináší pro akcie alespoň jedno možné pozitivum. Může totiž přesvědčit Fed, aby odložil plánované navýšení úrokových sazeb, dokud nebude ohledně průběhu pandemie větší jistota.



Pondělní pokles na VIXu a nedostatečný nárůst na delším konci futures křivky naznačuje podle stratégů , že trhy neextrapolují současnou volatilitu do příliš daleké budoucnosti. "Abychom se zajistili proti riziku korekce v blízké budoucnosti, rádi využíváme put spready nebo spready na úvěrech – úvěrová volatilita se zdá být ve srovnání s tou akciovou atraktivní, zvláště když jsou úvěry volatilnějši," napsali v pondělí stratégové z Goldmanu.



Trhy však ještě zdaleka nemají jasno, jak ukázaly nové úterní výprodeje rizikových aktiv po komentářích výkonného ředitele společnosti Moderna, že stávající vakcíny nemusí proti variantě omikron fungovat.



Přestože VIX klesl, „stále je nad 20 a vyšší a to je nestálý trh – ani trochu tomu nevěřím,“ říká Chris Weston, vedoucí výzkumu Pepperstone Financial v Melbourne. Investoři mohou opatrně začít nakupovat „přechod k riziku“, ale přitom zůstat obezřetní pro případ, že by se trh otočil, napsal v komentáři.

Zdroj: Bloomberg