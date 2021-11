Výprodeje na trzích z pohledu býků

Co dělat, když nastanou výprodeje? Podle býků jednoznačně nakupovat! Investiční stratégové jako Dan Ives z Wedbush Securities, Tom Lee z Fundstratu či Art Cashin z UBS představují svůj pohled na to, jaké akcie se vyplatí kupovat, a to i v době rostoucí inflace.



Dan Ives z Wedbush Securities hovořil na CNBC o tom, že investoři by měli dál kupovat „vítěze mezi technologickými tituly“. Má za to, že tato teze se potvrzuje opakovaně pokaždé, když trhy na čas propadnou nějakým obavám, ať již z pandemie nebo třeba z růstu sazeb. Stále se totiž pohybujeme uprostřed strukturálního technologického cyklu a jeho váha nakonec zvítězí nad podobnými obavami.



Mezi zmíněné technologické akcie řadí expert třeba či . Výdaje na nové technologie podle něj v následujících letech dosáhnou 3 – 4 bilionů dolarů a cloud nebo třeba kybernetická bezpečnost a další témata jsou dlouhodobá investiční témata. Jedním z největších rizik, kterým technologický sektor nyní čelí, je nedostatek polovodičů. Problém bude podle experta přetrvávat ještě v první polovině příštího roku. A nečelí mu jen tento sektor, ale i další včetně automobilek.







Podobně jako Ives vnímá současné poklesy trhů jako nákupní příležitost i Tom Lee z Fundstratu. Akcie se podle něj vždy tak trochu obávají všeho, co zmenšuje viditelnost a z čeho by mohly panikařit centrální banky, vlády a spotřebitel. Ukázal to i konec minulého týdne, ale podle Leeho je to nejhorší za námi. Nemůže se ale roztočit spirála výprodejů na ropném trhu a dalších aktivech, která začne živit sama sebe?



Lee míní, že ve chvíli, kdy začne korekce, je těžké odhadnout její hloubku, ale „když politici panikaří, je pro investory čas kupovat.“ A co by doporučoval k nákupu? Investor odpověděl, že v prosinci je podle něj pravděpodobná rally a nejatraktivnější jsou cyklické akcie, kasina a podobné tituly, které se prodávají velmi levně.







K aktuální situaci na trzích se vyjadřoval i častý host na CNBC Art Cashin z UBS. Ten uvedl, že profesionálové nezačnou kupovat při první vlně prodejů, ale čekají až na další. Když pak prodeje ustanou, je pravděpodobné, že začne nakupování. Z ekonomického hlediska se přitom pohybujeme v době, kdy není jasný další vývoj inflace nebo to, jak se pandemie dotkne ekonomické aktivity a jak by následně reagovala centrální banka.







Možnost ekonomického růstu zabrzděného pandemií a následné pozdržení taperingu se podle experta odrazila i v tom, kam se na konci minulého týdne vydaly výnosy vládních obligací. Jejich pokles také zčásti odráží názor, že „inflační tlaky nebudou zase tak velké.“ Vztah mezi dluhopisovým a akciovým trhem je přitom nyní podle Cashina takový, že růst výnosů desetiletých obligací směrem k 1,65 % působí problémy technologickým akciím. Pokles výnosů pak má mírný pozitivní dopad na některé jiné sektory.



Modrá křivka v následujícím grafu ukazuje vývoj předstihových indikátorů v americké ekonomice:



Zdroj: CNBC,