Fed bude zřejmě jednat o rychlejším omezování nákupů dluhopisů, říká Powell

Centrální banka USA (Fed) bude zřejmě na svém příštím zasedání jednat o rychlejším omezování nákupu aktiv, protože ekonomika je silná a očekává se, že vysoká inflace přetrvá až do poloviny příštího roku. Uvedl to ve svém vystoupení před bankovním výborem Senátu šéf Fedu Jerome Powell.



"V tuto chvíli je ekonomika velmi silná a inflační tlaky vysoké a je proto podle mého názoru vhodné zvážit ukončení snižování našich nákupů aktiv, které jsme oznámili na listopadovém zasedání, možná o několik měsíců dříve, a předpokládám, že o tom budeme jednat na nadcházejícím zasedání za několik týdnů," prohlásil Powell.



Fed začal snižovat podporu ekonomice tento měsíc. V současnosti je na cestě k úplnému omezení měsíčních nákupů státních dluhopisů a cenných papírů krytých hypotékami do června příštího roku. Tento program byl zaveden na počátku roku 2020, aby pomohl vyléčit ekonomiku z pandemie nemoci covid-19.



Řada představitelů Fedu se již dříve vyslovila pro to, aby banka tempo snižování urychlila a program ukončila někdy na jaře. To by umožnilo dřívější zahájení zvyšování úrokových sazeb, pokud by to bylo nutné k omezení inflace.



Powellův projev zřejmě naznačuje, že je připraven připojit se ke kolegům, kteří podporují rychlejší ukončení nákupu aktiv. Přichází také v době, kdy finančními trhy zmítá odhalení nové varianty koronaviru, na kterou nemusí být účinné očkování.



Další dvoudenní zasedání měnového výboru Fedu, na kterém se rozhoduje o měnové politice, se uskuteční 14. a 15. prosince, uvedla agentura Reuters.