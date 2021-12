Amerika lépe než Evropa, ale nervozita zůstává velká. Ropa vymazala ztráty

Zajímavé pohyby na finančních trzích pokračují také dnes. Akcie v Evropě zůstávají výrazně v záporu - DAX je -1,4 pct, FTSE 100 ztrácí půl procenta, CAC 40 klesá o 1,1 pct a AEX je dole o 1,5 pct. Wall Street se po otevření dařilo růst, jak ukazovaly i futures, ale výkon se následně zhoršuje. Nasdaq je 0,3 pct v záporu, S&P 500 redukuje zisky na 0,6 procenta.

Stále můžeme sledovat velkou nervozitu. Řada investorů kupuje při poklesu, ale zejména institucionální hráči chystající se klientům vykázat pěkné roční zhodnocení jsou motivováni zamykat zisky. Alternativou k tomu je riskovat současnou volatilitu a nutnost portfolia upravovat při horší likviditě na konci roku.

Rizikových faktorů se znovu nakupilo dost - omikron, inflace, Fed, OPEC... V případě toho posledního po dnešku aspoň víme, co čekat po přelomu roku. OPEC+ se dohodl na standardním navýšení těžby ropy o 400 kb/d. Cena ropy klesla ještě předtím, když s tímto návrhem přišlo Rusko. Po konečném rozhodnutí naopak ztráty úplně smazala.

Velkou neznámou nyní je, do jaké míry se bát Fedu. Rétorický obrat předsedy Powella může předznamenávat urychlení normalizace politiky na prosincovém zasedání, a to i přes nový prvek nejistoty v podobě omikronu. Silný růst mezd, vysoká inflační očekávání spotřebitelů či sílící mzdové požadavky by mohly být argumentem. Dnes jsme navíc dostali týdenní čísla ukazující, že počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti zůstává nízko.

S dalším poměrně ostrým prohlášením přišel bývalý šéf newyorského Fedu William Dudley. Fed je podle něj hodně za křivkou a měl by zrychlit tapering. Trhy na takové zrychlení podle Dudleye nejsou připravené - ke zrychlení taperingu by mělo dojít právě už v prosinci, jinak si centrální banka zamkne možnost v případě potřeby zvednout sazby už v březnu.

Nepříznivou zprávou ohledně koronaviru byl další německý krok směrem k uzávěře. Vlády jsou nuceny postupně utahovat opatření, což je samozřejmě další rizikový faktor, ale v celém seznamu bychom ho příliš nahoru neřadili.

Výnosy dluhopisů dnes v USA míří nahoru hlavně na kratších splatnostech. Celkově došlo za poslední zhruba týden k jejich velkému snížení za mocné podpory tržních inflačních očekávání. Současně se také dál zplošťuje výnosová křivka. Vyšší výnosy nesvědčí technologickému sektoru, ale nejde o plošný faktor. Hlavní zátěží je dnes po varování o nižší poptávce. Naopak v Evropě dnes výnosy klesají.

Pro eurodolar se ani tento vývoj nestal motivací k pohybu a jeho kurz se momentálně drží u 1,1320. Zlato s vyššími výnosy ztrácí. Koruna se po posílení ustálila kolem 25,42 a poslední volatilní dni na globálních trzích ji příliš nerozházely.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4690 -0.0621 25.5204 25.3635 CZK/USD 22.5120 -0.0444 22.5435 22.3985 HUF/EUR 364.0554 1.6735 364.2216 360.8300 PLN/EUR 4.5977 1.0000 4.6268 4.5857

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2154 0.1236 7.2369 7.2055 JPY/EUR 127.8700 0.1461 128.2386 127.7510 JPY/USD 113.0220 3.9935 113.3440 112.7200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8497 -0.3571 0.8525 0.8494 CHF/EUR 1.0407 -0.0687 1.0436 1.0401 NOK/EUR 10.2881 0.3326 10.3291 10.2501 SEK/EUR 10.2316 -0.4282 10.2934 10.2283 USD/EUR 1.1314 -0.0177 1.1348 1.1310

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4086 0.0845 1.4116 1.4045 CAD/USD 1.2811 -0.0180 1.2837 1.2778