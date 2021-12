Pět velkých evropských bank dostalo pokutu za kartel při obchodování s měnami

Evropská komise (EK) vyměřila nadnárodním finančním institucím UBS, , , a pokutu 344 milionů eur (8,7 miliardy Kč) za kartel při obchodování s měnami. Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a která plní i roli antimonopolního úřadu, to dnes oznámila v tiskové zprávě.



Největší švýcarská banka UBS pokutu platit nemusí, protože komisi na existenci kartelu upozornila. Jinak by musela zaplatit 94 milionů eur. Banky se domlouvaly na transakcích s měnami zemí skupiny G10, kam patří nejvyspělejší státy západního světa.



Jde zatím o nejnovější pokuty, které komise vyměřila bankovním institucím. Banky za posledních více než deset let v celém světě dostaly pokuty v úhrnu za miliardy eur, většinou za manipulaci s klíčovými indexy, které jsou určující pro stanovování každodenních poplatků za finanční transakce.



"Dnes uzavíráme šesté vyšetřování kartelu ve finančním sektoru od roku 2013 a zároveň třetí část vyšetřování devizových transakcí na promptním trhu," uvedla dnes místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má na starosti i hospodářskou soutěž.



Největší pokutu musí zaplatit britská banka , na kterou připadá 174,3 milionu eur. Následuje švýcarská s pokutou 83,3 milionu eur, zatímco na britskou banku připadá pokuta 54,3 milionu eur. Nejnižší pokutu dostala britská banka , která zaplatí 32,5 milionu eur.



Banky , a porušení pravidel přiznaly, výměnou za spolupráci získají slevu ze sankce. nyní podniká pod názvem NatWest, změnu provedla v loňském roce.



Pokuta, kterou komise vyměřila pětici bank, není zdaleka nejvyšší. Tu maximální, konkrétně 4,34 miliardy eur, dostala v roce 2018 americká internetová společnost Google. Bylo to za zneužití dominantního postavení na trhu u jejího operačního systému Android pro mobilní telefony. Google podle komise od roku 2011 omezoval výrobce zařízení, která Android využívala. Google oznámil, že se odvolá.



Vysokou pokutu dala v roce 2016 komise také výrobcům nákladních automobilů MAN, Volvo/Renault, , Iveco a DAF. Sankce činila 2,93 miliardy eur a byla za kartelovou dohodu velkých výrobců nákladních automobilů. Pokuta se netýkala společnosti MAN, která věc oznámila.



Další vysokou pokutu v roce 2017 dostala opět společnosti Google, tentokrát měla zaplatit 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Google ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval jiný vlastní produkt, a to službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, nedávno tribunál Evropské unie odvolání zamítl. Očekává se, že se Google proti verdiktu odvolá k unijnímu soudu nejvyšší instance.



Zatím poslední z vysokých pokut uložila Evropská komise letos v červenci čtyřem německých automobilkám, a to 875 milionů eur. Firmy , , , Audi a podle komise vytvořily kartel, aby omezily vývoj a zavádění systémů kontroly emisí osobních aut. se pokutě vyhnul, protože na existenci nezákonné spolupráce upozornil.