Inflace v eurozóně podle šéfky ECB možná dosáhla vrcholu a měla by začít klesat

skoda že ste tu neboli v roku 2012. kedy US a Azijské banky a hedge fondy POĽOVALI na europu, a vsádzali obrovské sumy na stvorenie rozpadu EUROZONY, zarobili by na tom extrémne. Ono by potom z eurozony muselo vystúpiť NEMECKO, aby niektoré krajiny UPLNE že nezbankrotovali. Dokial sa neobjavil COVID, ECB nemohla dostať rozbeh inflácie na úbohé 2%. A potom prišiel COVID, ale vlády NEMALI CASH a museli zachranovať pracovné miesta, lebo niekto zase niečo .... Je zaujímavé, že doteraz sa nenašiel ZIVOCISNY ZDROJ nákazy prenosu na človeka. A dnes? Niekto velmi vplyvný oklamal Merkellovú , lebo inak sa nedá nazvať stav, kde Francúzi (socialisti) trvajú na jadrovej elektrine a dokonca vyčlenili multi-miliardy eur na výstavbu nových v rámci širšieho rozvojového projektu, a Nemci si stretlili do nohy a povedali, že budú radšej platiť vyššie ekonomické náklady, lebo v Japonsku bola havária elektrárne. Zaujíma na Japoncoch je , že majú enormne viacej zemetrasení v krajine, mali tam haváriu, ale TAK HLUPY nie sú, aby ich úradnici sa rozhodli odstaviť jadrové elektrárne a prejsť na ECO-terorizmus.

Open_mind

Re: ja vám neviem

Cena plynu, která více než ztrojnásobila a v našem regionu se do cen elektřiny promítá nejvíce, a cena povolenky, která zdvojnásobila. To jsou podle ředitele divize obchod a strategie a místopředsedy představenstva společnosti ČEZ Pavla Cyraniho hlavní faktory, které stojí za prudkým růstem cen energií na trzích. https://www.patria.cz/rozhovor/4825328/pavel-cyrani-z-cezu-tahounem-cen-elektriny-je-predevsim-plyn-a-povolenka-ted-musime-zvladnout-statisice-novych-odberatelu-pak-pocitat-trzby-a-vyhled.html Bruselský mindset byrokratov odtrhnutých od reality. A zaplatiť to majú občania. Putin len využil tú pascu, čo si EU nachystala na seba. Pritom aký má zmysel, aby si hedge fondy kupovali povolenky, aby banky kupovali povolenky ? inak pekne sa pán místopředsedy představenstva společnosti ČEZ vyhol zdôvodneniu prečo ZEMNY PLYN ma ovplyvňovať cenu elektriny. ČEZ inak nevyrába elektrinu zo zemného plynu. A cena elektriny a cena plynu sú predsa ZAKLADNE vstupy podnikov v hospodárstve. Finančný riaditeľ si nevezme nové úvery len preto, lebo sú úroky 2% pre neho od banky, on nerozmýšľa ako retail. Open_mind plyn

ČEZ ne, ostatní ano. To je ten jednotný trh a ty české specifické chuťe. U vepřového je to naopak. Jinými slovy: "Češi, neremcat nad drahou energií. Máte levné vepřové zase." Ten, který tančí s papoušky