Evergrande opět blízko platební neschopnosti, čeká se zapojení státu

Čínský realitní gigant China Evergrande Group je opět na pokraji platební neschopnosti. Pesimistické komentáře firmy z konce minulého týdne vyvolávají očekávání, že do řešení situace se přímo zapojí stát a že firmu čeká řízená restrukturalizace dluhu. Firmě dnes končí další třicetidenní lhůta odkladu splátek dluhu v objemu 82,5 milionu USD (1,9 miliardy Kč) a v posledních dvou měsících už Evergrande uhradila splátky na poslední chvíli, uvedla agentura Reuters.



Za poslední dva měsíce Evergrande už třikrát splatila úroky z dluhopisů na poslední chvíli. V pátek ale firma uvedla, že věřitelé požadují splatit 260 milionů USD a že nemůže zaručit, že bude mít dostatek prostředků na splacení úroků. To úřady přimělo, aby si předvolaly předsedu správní rady firmy. Akcie firmy tak dnes na burze v Hongkongu odepsaly téměř 20 procent a jsou na dalším minimu za mnoho let.



Evergrande v Číně bývala nejvýznamnějším developerem, nyní se však potýká se závazky v přepočtu za více než 300 miliard USD. Její pád by tak mohl zasáhnout celý realitní sektor a rozšířit se i mimo něj.



Evergrande sídlí v čínské provincii Kuang-tung. V pátek jeden z místních úřadů oznámil, že na žádost developera pošle do firmy tým, který bude dohlížet na řízení rizika, posílení vnitřní kontroly a udržení provozu. Centrální banka, bankovní a pojišťovací regulátor a regulátor trhu cenných papírů také vydaly prohlášení, podle nichž je riziko pro širší realitní sektor možné udržet pod kontrolou.



Čínská centrální banka oznámila, že krátkodobé riziko od jedné realitní firmy neohrozí financování trhu ve střednědobém ani dlouhodobém horizontu. Prodej domů, pozemků a financování se podle ní v Číně už vrátily k normálu.



Společné úsilí úřadů podle analytiků naznačuje, že Evergrande už zřejmě vstoupila do procesu řízené restrukturalizace dluhu s cílem snížit systémové riziko. Podle analytiků banky takový proces bude zahrnovat koordinaci mezi úřady, aby se udržel běžný provoz realitních projektů, a jednání s věřiteli doma s cílem zajistit financování pro rozvoj a dokončení projektů. Regulátoři by také zřejmě usnadnili jednání o restrukturalizaci dluhu se zahraničním věřiteli.



Evergrande se snaží získat kapitál prodejem majetku. Vláda také požádala šéfa podniku, aby použil na splacení dluhu firmy svůj majetek.



Evergrande je jedním z řady developerů, kteří bojují s nedostatkem likvidity kvůli regulačním omezením při poskytování půjček. Toto omezení způsobilo řadě developerů problémy se splácením zahraničních dluhů, snížení úvěrového ratingu a výprodej jejich akcií a dluhopisů. Aby se zabránilo dalším otřesům, regulátoři od října vyzývají banky, aby uvolnily poskytování úvěrů pro financování běžných potřeb developerů.



Mezitím se problémy šíří i mezi dalšími developerskými podniky v Číně. Menší developer Sunshine 100 China Holdings dnes uvedl, že 5. prosince nesplatil dluhopisy za 17 milionů USD. Na vině jsou podle něj problémy s likviditou, jejichž důvodem je dopad řady faktorů, včetně makroekonomického prostředí a situace v realitních sektoru.



Minulý týden společnost Kaisa Group Holdings uvedla, že se jí nepodařilo získat souhlas držitelů zahraničních dluhopisů s nabídkou výměny 6,5 procenta zahraničních dluhopisů splatných 7. prosince. Bez této výměny hrozí, že nebude schopna dluh splatit. Podle zdrojů agentury Reuters zahájila firma jednání s některými držiteli dluhopisů o prodloužení lhůty splatnosti dluhu 400 milionů USD. Kaisa je největším zahraničním dlužníkem z čínských developerů po Evergrande.



Menší konkurent Aoyuan Property Group minulý týden uvedl, že věřitelé požadují splacení 651,2 milionu USD kvůli sérii snížení ratingu. Firma poznamenala, že možná nebude schopna své závazky splnit.