Summers: Pozitivní posun v americké centrální bance, vysoký růst vyvolá sám o sobě inflační tlaky

Fed chce nyní po tři roky dosahovat nezaměstnanosti ve výši 3,5 % a držet sazby pod jejich neutrální úrovní. Zároveň očekává, že inflace se sníží. Je skutečně možné, že k tomu dojde, ale já bych to neočekával. Tak hodnotí poslední vývoj na poli americké monetární politiky známý ekonom a bývalý ministr financí Larry Summers. Dodává ovšem, že Fed by měl svou politiku měnit pouze postupně a posun ve smýšlení zástupců Fedu, ke kterému v poslední době dochází, je podle ekonoma prvním krokem tímto směrem.



Summers poukázal i na to, že trhy nyní čekají pomalejší zvyšování sazeb, než o kterém hovoří Fed. Celkově tak jde o komplikovanou situaci a Summers je podle svých slov rád, že se Fed ve svém smýšlení posunul směrem k rychlejšímu stahování stimulace. I když je stále patrné, že o inflaci dále uvažuje zejména jako o přechodném jevu. Jak podotkl redaktor Bloombergu, příčinou může být to, že za jádro vyšších inflačních tlaků jsou považovány tenze ve výrobních vertikálách a ty by skutečně měly polevovat. Summers ovšem zase poukázal na vysoké cenové tlaky spojené s bydlením a nájmy, které se navíc projevují na oficiálních číslech až se zpožděním.



Ekonom také zmínil „doběla rozžhavený trh práce“, na kterém zrychluje tempo růstu mezd. Práce je přitom nejdůležitějším nákladem a jelikož firmy mají dostatek tržní síly, promítnou jej do prodejních cen. Celkově tedy americká ekonomika poroste o nějaká 4 %, a to jen s minimálním zvyšováním produktivity a napjatým trhem práce. To podle ekonoma samo o sobě vyvolá tenze na nabídkové straně ekonomiky, přestože tlaky způsobené pandemií budou slábnout.



Je možné, že pravdu budou mít nakonec ti, kteří hovoří o přechodných problémech v dodavatelských řetězcích, ale nemůžeme na to sázet, míní Summers. Je tak rád, že šéf Fedu Jay Powell již upustil od výrazu „přechodná inflace“. „Nikdo ale neví a může se to nakonec nějak rozumně vyřešit,“ dodal s tím, že nejistý je jak vývoj na nabídkové, tak na poptávkové straně ekonomiky, tudíž není jasné, jak se vyvine jejich vzájemný poměr a tedy inflační tlaky.



Na závěr rozhovoru se Summers vyjádřil k probíhající diskusi o konfliktu zájmů při investování. Podle svých slov je velkým zastáncem kapitalismu, ale zákonodárci, kteří mají informace o nové legislativě týkající se akciového trhu a korporátního sektoru, by neměli mít možnost obchodovat s akciemi. Bez výjimky. Řešením by mohly být investice do akciových fondů s nemožností investic do konkrétních firem.



Zdroj: Bloomberg Markets