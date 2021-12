Vláda ukončuje příspěvek B z programu Antivirus, zvyšuje mzdy sociální pracovníkům, zdravotníkům a učitelům a uvažuje o testování zaměstnanců dvakrát týdně

Vláda od 1. ledna pozastavuje vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí podporu za listopad a prosinec. Kabinet chce posoudit, zda jde v současné situaci o efektivní nástroj pomoci. Dále se vláda rozhodla navýšit platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům vláda zmrazila. Novým návrhem, o kterém má ještě rozhodnout tripartita, je také, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně.

Konec příspěvku B z programu Antivirus



Vláda od 1. ledna pozastavuje vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí podporu za listopad a prosinec. Kabinet bude vyhodnocovat, zda v současné situaci jde o efektivní nástroj pomoci. Na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Pokud by bylo nutné s ohledem na novou variantu koronaviru omikron nutné podporu zavést, vláda se podle Jurečky může k debatě o obnovení programu Antivirus B vrátit. V současné chvíli ale jeho pokračování neplánuje. Bude se naopak snažit, aby Evropská komise co nejdříve schválila program kurzarbeit. "Nenecháváme nikoho na holičkách, pamatujeme na pomoc firem, ale musí být efektivní, smysluplná a cílená," řekl Jurečka.



Program Antivirus B má bránit propouštění. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Minulá vláda schválila, že příspěvek budou firmy moci čerpat od začátku listopadu do konce února.

Vyšší platy sociálním pracovníkům, zdravotníkům a učitelům



Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Zároveň vláda rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům.

"Vláda se dohodla na zvýšení platů ve státní sféře, a to na takovém zvýšení, které zohledňuje stav rozpočtu a co nás čeká v příštích měsících," uvedl premiér. Dodal, že v případě pedagogů vláda přistoupila ke zvýšení mimo jiné také proto, aby platy učitelů neklesly pod 130 procent průměrné mzdy. V případě zmrazení platů ústavních činitelů už podle Fialy ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje příslušnou novelu zákona.



Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou plošně od ledna přidáno 1400 korun. Platy pedagogů měly stoupnout o tři procenta. Takové navýšení si ale nemůže podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dovolit státní rozpočet, který je podle něj v katastrofálním stavu. "Situace je pro vládu mimořádně složitá. Přesto jsme našli zdroje, abychom ocenili ty, co jsou v první linii boje s covidem a pedagogům. Vzdělávání totiž bude prioritou vlády," řekl.



Stanjura zároveň v této souvislosti upozornil na to, že se v posledních letech rozevírali nůžky mezi platy ve veřejné a soukromé sféře. V letech 2013 a 2014 byly podle něj platy ve veřejné sektoru o dvě až tři procenta vyšší než v soukromé sféře a nyní je to už o 15 procent. "Je to nezdravé, daňoví poplatníci tomu už příliš nerozumí. A náš krok je proto, aby se platy začaly zase přibližovat. A zvýšení platů můžeme chápat jako protiinflační krok," uvedl. Inflace v listopadu stoupla na šest procent a na počátku roku podle ekonomů může přesáhnout i osm procent.



Vedle toho vláda dnes rozhodla také o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.



Ohledně rozpočtu dnes Stanjura uvedl, že s výsledkem za celý letošní rok seznámí vládu příští týden ve středu a o den později bude o výsledcích hospodaření informovat veřejnost na tiskové konferenci. Ke konci listopadu skončil státní rozpočet ve schodku 401,5 miliardy korun.

Testování zaměstnanců dvakrát týdně?

Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Ideální by podle něj byla varianta testování vždy po třech dnech. Návrh má podle něj projednat ještě tripartita, teprve poté by ho schválili ministři. Válek to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.



V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden.



Testování prostřednictvím samotestů by se v novém režimu podle návrhu ministerstva zdravotnictví, který má ČTK k dispozici, nevztahovalo na zaměstnance, kteří se na pracovišti nestýkají se třetími osobami. Testovat by se nadále nemuseli ani lidé, kteří pracují z domu. Povinnost by se netýkala těch, kteří v posledních 72 hodinách měli negativní PCR test, nebo se prokážou negativním antigenním testem provedeným zdravotníkem z posledních 24 hodin. Opatření by se podle Válka nevztahovalo na zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se testují v jiném režimu.



Firmy by měly mít možnost z fondu prevence zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek 60 korun na test. Žádosti budou moci začít podávat 1. ledna, a to i za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc. Proplácení musí podle Válka schválit správní rada pojišťoven. Ředitelé pojišťoven ovšem podle Válka s návrhem souhlasili.



Na každého zaměstnance by k proplácení mělo v lednu podle Válka připadnout osm testů a v únoru šest. Platbu by firmy podle Válka měly získat maximálně do měsíce a půl, kratší interval není možný, uvedl dále Válek. Ministerstvo zdravotnictví podle něj připravilo metodiku vykazování, měly by se sjednotit záznamy pro pojišťovny a hygieny, mělo by ubýt kolonek k vyplňování.