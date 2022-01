Prodej nových aut v Británii loni stoupl o jedno procento

Počet registrací nových aut v Británii v loňském roce vzrostl o jedno procento na 1,65 milionu vozů. Zůstal však 28,7 procenta pod úrovní z roku 2019, tedy z doby před pandemií nemoci covid-19. Za slabým výkonem z velké části stojí nedostatek polovodičů, ale také přímý dopad pandemie. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT. Británie je třetím největším automobilovým trhem v Evropě.



"Pro automobilový průmysl to byl další zoufale neuspokojivý rok, protože covid-19 nadále vrhá stín na jakékoli oživení. Výrobci stále zápasí s nesčetnými problémy, především s celosvětovým nedostatkem polovodičů, který ničí poptávku," uvedl generální ředitel SMMT Mike Hawes.



Svaz v říjnu předpověděl, že prodej nových aut v Británii v letošním roce stoupne na 1,96 milionu. Stále však zůstane pod úrovní roku 2019, kdy se prodalo 2,3 milionu vozů.



Automobilový průmysl je celosvětově jedním z nejvíce postižených potížemi v dodavatelském řetězci. V Německu, které je největším automobilovým trhem v Evropě, loni klesl prodej nových aut o 10,1 procenta.



SMMT uvedl, že hlavním světlým bodem byl rychlý růst prodeje elektromobilů. Loni bylo zaregistrováno zhruba 190.000 bateriových elektrických vozů, což bylo více než v předchozích pěti letech dohromady. Elektromobily se spolu s hybridními plug-in vozy, které se dobíjejí ze zásuvky, na celkovém prodeji nových aut loni podílely 18,5 procenty. Hybridních plug-in vozů se prodalo 115.000.



Britská vláda uvedla, že od roku 2030 zakáže prodej nových vozů s naftovým a benzinovým motorem. Některé hybridní vozy ale zůstanou v prodeji až do roku 2035, napsala agentura Reuters.