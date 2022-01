Rozbřesk: Růst výnosů, návrat volatility. Globální výprodej dluhopisů pokračuje

Pokračují globální výprodeje na dluhopisových trzích - investoři jako by se ve světle vysoké inflační nejistoty báli všech fixně úročených papírů. Výnos německého dluhopisu se probojoval do blízkosti kladných hodnot (-0,06 %), kde byl naposledy na jaře roku 2019.



A i když je německá inflace za vrcholem (5,3 %) a inflace v eurozóně jako celku právě na vrcholu (5,0 %), jedná se o extrémně vysoké hodnoty a posun inflace k nižším úrovním bude jen velice pozvolný. Očekáváme, že do poloviny roku 2022 se inflace v eurozóně pravděpodobně udrží nad 3 % a bude udržovat část evropských centrálních bankéřů v napětí. Především ohledně toho, jak se promítne vyšší inflace do mzdových vyjednávání (zejména v Německu) a následně i do inflačních očekávání - opět zejména v zemích s napjatou situací na trhu práce v čele s Německem. I proto očekáváme další nárůst ”bezpečných” německých výnosů - desetileté splatnosti do konce roku 2022 vidíme nad 0,50 %.



A vyšší tržní výnosy v USA a v eurozóně nejsou nic příjemného pro riziková aktiva. Je to v posledních dnech dobře vidět na vysoké volatilitě akciových trhů (index VIX pozvolna narůstá). Nejvíc patrné je to na růstových akciích v indexu NASDAQ, které jsou obecně citlivější na nárůst tržních výnosů. Včera v průběhu seance se obchodoval se ztrátami až 2,8 %, pozdější stabilizace amerických výnosů však dopřála oddych i růstovým akciím a NASDAQ nakonec zvládl během seance návrat do kladných hodnot…



TRHY



Koruna

Česká koruna nehledě na globální dění pokračuje v postupných ziscích - výrazné výprodeje na akciových trzích ani vyšší globální výnosy ji zatím nevadí. Na úrovních 24,36 EUR/CZK se navíc dostává pomalu ale jistě na silnější úrovně, než předpokládala podzimní prognóza centrální banky.



Zahraniční forex

Včerejší obchodování na eurodolaru zastínila zpráva, že druhý muž Fedu a architekt současné politiky R. Clarida musel rezignovat s ohledem na nereportované akciové obchody v roce 2020. Je třeba říct, že z pohledu měnové politiky se nic zásadního měnit nebude, neboť Claridovi jeho čtyřletý mandát měl stejně tento měsíc končit. Nicméně pro kredibilitu Fedu a jeho fungování není prospěšné, pokud tři z centrálních bankéřů musí instituci opustí kvůli podezření z insider-trading.

Nicméně s ohledem na pokračující výprodej dluhopisů bude nyní o to větší pozornost věnována komentářům z Fedu a ECB. Dnes mimochodem promluví jasně jestřábí křídlo na obou stranách Atlantiku (Weidmann/ECB, resp. Georgeová a Mesterová z Fedu).