Korporátní dluhopisy poblíž rekordu. Firmy si zajišťují levnější financování, než se sazby zvýší

Firmy v celém světě už letos vydaly dluhopisy za více než 100 miliard dolarů, což je blízko rekordu. Chtějí si tak zajistit levnější financování před očekávaným růstem úrokových sazeb ve Spojených státech i jinde ve světě, což se promítne i do globálních úrokových indexů, od kterých se odvíjí úročení mnoha smluv. Napsal to dnes britský ekonomický list Financial Times (FT).



Podniky vydaly do 7. ledna dluhopisy přibližně za 101 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč), přičemž objem emisí podnikových dluhopisů ve Spojených státech je na rekordu. Hodnota za celý svět zaostává jen za rekordní částkou 118 miliard dolarů ze začátku loňského roku, která byla nejvyšší za 19 let, kdy tyto záznamy shromažďuje společnost Refinitiv.



Trh korporátních dluhopisů je kolem přelomu roku obvykle méně aktivní, obchody se zvyšují až po Novém roce. Značný zájem o financování tak nyní dává představu o tom, co se dá na tomto trhu v prvních týdnech roku čekat. Až totiž centrální banky velkých zemí začnou zvyšovat základní úroky, bylo by dražší i financování, a to nejen pro firmy.



"Hned od začátku je zde obrovská aktivita," řekl Dan Mead z finančního ústavu . "Mezi našimi emitenty se očekává, že sazby se pravděpodobně budou nadále zvyšovat. Oni se teď budou snažit využít situace na trhu, dokud jsou tam příznivé podmínky k tomu, aby si zajistili nižší sazby," dodal.



Obchodům teď dominují banky a další finanční instituce, zejména zahraniční, které si obstarávají peníze na trzích ve Spojených státech. Nové dluhopisy ale prodaly i velké americké firmy, jako je pojišťovna MetLife nebo výrobce stavebních strojů .



Přístup k financování je v korporátní Americe pořád snadný, o čemž svědčí transakce v kategorii junk. Tedy podřadných dluhopisů, které vydávají firmy se slabším finančním zázemím, u kterých je vyšší riziko insolvence. Hned v prvních dnech nového roku vydala dluhopisy například i společnost Royal Caribbean, která organizuje výletní plavby. Minulý týden si prodejem dluhopisů zajistila miliardu dolarů.



Vydat nové dluhopisy se chystá i provozovatel kin AMC Entertainment, který patří mezi firmy citelně zasažené dopady pandemie covidu-19 a který se za pandemie stal miláčkem drobných investorů na sociální síti Reddit. Firma chce otestovat, jak velký zájem investoři mají o rizikové dluhopisy. Šéf podniku Adam Aron na twitteru napsal, že by rád refinancoval drahé úvěry z posledních dvou let.



Bankéři spolu s analytiky nicméně upozorňují, že do plánů firem by mohla ještě promluvit americká centrální banka (Fed). Ta minulý týden dala najevo, že bude základní úroky možná zvyšovat rychleji, než trh předpokládal. Finanční trhy na to nyní reagují vyšší kolísavostí, jejímž výsledkem je pokles cen akcií a naopak rychlejší růst výnosů dluhopisů americké vlády.



Situace na dluhopisových trzích kontrastuje se situací na trzích akciových. Objem emisí nových akcií za první letošní týden činí něco málo přes sedm miliard dolarů (přes 150 miliard Kč), zatímco ve stejném období loni to bylo více než 22 miliard USD (přes 472 miliard Kč).