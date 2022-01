Mzdový vývoj není hrozbou pro budoucnost. Čím hlavně lákají firmy nové zaměstnance?

Americká ekonomika si vede dobře a v podstatě se nachází tam, kde by byla bez pandemie. Pro Yahoo Finance to uvedl ekonom Jim Glassman z . Trh práce je podle něj ve svém oživení poněkud pomalejší, ale i u něj „jsme téměř v cíli“ a většina problémů na straně nezaměstnanosti „je za námi“. Řada firem dokonce čelí nedostatku zaměstnanců, což je dáno tím, kolik lidí během pandemie odešlo z pracovní síly. Zde je podle ekonoma důležité, co se stane poté, až „vládní podpora nebude tak štědrá“.



Americké hospodářství se podle ekonoma musí vypořádat s přetrvávajícími úzkými hrdly ve výrobě, ale „hodně z nich během roku poleví“. přitom provedl průzkum mezi americkými firmami a na jeho základě tvrdí, že 81 % středně velkých firem letos hodlá zvýšit mzdy, u malých společností je to téměř 40 %. Ekonom k tomu dodal, že se zlepšují odměny zaměstnanců, ale neprojevuje se to negativně na ziskových maržích, protože společnosti zvyšují svou efektivitu.







Korporátní sektor je tedy schopen zvyšovat odměny zaměstnancům a celkově jde o dobrou situaci pro obě strany. Celkově pak mzdový vývoj „není hrozbou pro budoucnost“, jde o odraz pozitivního vývoje v celém hospodářství. Podle zmíněného průzkumu také nyní dosahuje 46 % firem vyšší ziskovosti než před pandemií, 24 % ziskovosti podobné a zbytek se na ni ještě nedostal. Obrázek pak ukazuje, jak se firmy snaží získat nové zaměstnance:



Zdroj: Yahoo Finance,



Nejčastěji používanou motivací je tedy podle průzkumu zvyšování mezd, následuje flexibilita ohledně místa, zvýšené benefity, flexibilní pracovní doba, vzdělávání a bonusy za setrvání na dané pozici.



Na otázku, jak se u korporátního sektoru projevuje vysoký objem likvidity na trzích, ekonom odpověděl, že úvěrový cyklus teprve začíná a není jasné, jak moc se bude zvedat. Ředitelé firem pak v rámci průzkumu uvádějí, že budou potřebovat vyšší úvěrové financování. „Jsou optimističtí a přemýšlí o růstu,“ dodal Glassman s tím, že „exploze rezerv“, které vytvořil Fed, neodpovídá tomu, jak se vyvíjí objem úvěrů. Není tak úplně jednoduché popsat celkovou monetární situaci, protože úzké peněžní agregáty a jejich vývoj ji nereflektují.



Zdroj: Yahoo Finance